Contraloría encontró deficiencias en los contratos de arrendamiento de bienes a cargo de la SAE

La Contraloría General de la República realizó 22 hallazgos fiscales, entre ellos 17 por presunta incidencia disciplinaria y 11 por incidencia fiscal, en la administración de bienes y sociedades a cargo de la Sociedad de Activos Especiales (SAE).

El órgano de control encontró deficiencias “en la administración de bienes y en la ejecución de los procedimientos de desalojo; insuficiencia de controles en los mecanismos de seguimiento a los depositarios, y debilidades en los sistemas de información que afectan el manejo de inventarios”.

Dicho de otro modo, en la ejecución de desalojos, la elaboración de estimados de renta y procesos de comercialización y rendición de cuentas, no se aplicaron los procedimientos internos ni el cumplimiento de las normas.

RELACIONADO Anuncian investigación exhaustiva de los decretos para recaudar recursos en emergencia invernal

¿Qué encontró la Contraloría?

De acuerdo con el órgano de control fiscal, no se realizó el debido seguimiento a las funciones de los depositarios ni a las condiciones de los contratos de arrendamiento de bienes inmuebles:

“El análisis permitió identificar contratos que estaban vigentes sin las pólizas exigidas, subarriendos no autorizados, aplicación de descuentos improcedentes, y falta de control sobre reparaciones y obligaciones del arrendatario”.

Además, “percibieron deficiencias en los mecanismos de evaluación, seguimiento y control a cargo de la oficina de control interno y en los procesos de enajenación, almacenamiento, comercialización, asignación y chatarrización de vehículos”. En total, los hallazgos realizados habrían costado 8.839 millones de pesos.

Contraloría evaluará la respuesta de la SAE a sus hallazgos:

Para garantizar que se eliminen las causas de los hallazgos fiscales, la Contraloría realizará un proceso de evaluación a la efectividad de las acciones emprendidas por la Sociedad de Activos Especiales.

Además, “realizará seguimiento al plan de mejoramiento que debe incorporar la entidad con acciones y metas de carácter correctivo o preventivo dirigidas a corregir las causas administrativas que originaron los hallazgos identificados por el ente de control”.