Se presentó voluntariamente el conductor del taxi que recogió a Diana Ospina: esto dijo

Este 24 de febrero, se reveló que el conductor que recogió a Diana Ospina en la madrugada el pasado domingo 22 de febrero tras salir de una reconocida discoteca en el sector de Chapinero en Bogotá, se presentó voluntariamente ante las autoridades.

En los videos de las cámaras de seguridad se evidenció que la mujer de 35 años camina hasta la calle 58 bis con carrera 10 para subirse a un taxi de placas ESN170, quien trasportó a la víctima hasta su casa en el sector de Santa María del Lago.

Cuando Diana iba a bajarse del vehículo frente a la vivienda, se ve a dos hombres abordarlos, tomando rumbo hacia un lugar desconocido en ambos taxis. Ospina estuvo desaparecida casi 40 horas y se registraron múltiples movimientos en su cuenta bancaria.

¿Qué dijo el conductor del taxi tras presentarse ante las autoridades?

De acuerdo a lo revelado en La FM, se presentó voluntariamente ante instancias del Gaula de la Policía para entregar su versión de los hechos junto a su abogado. Según sus declaraciones, él alcanza a evidenciar que el otro vehículo que los venía siguiendo y cuando Diana estaba pagando, los abordan. Es decir, se habría presentado como otra víctima.

Según se informó, este hombre no queda vinculado formalmente a la investigación ante la Fiscalía General de la Nación, puesto que no existe ningún tipo de orden de captura en su contra, pero ya quedó reseñado e identificado de cara al avance de las indagaciones.

¿Por qué no se revelan las placas del segundo taxi?

En los videos de las cámaras de seguridad donde se logra ver el momento en el que el segundo taxi llega, del cual se bajan los dos hombres señalados como presuntos responsables de este caso de 'secuestro express', no se alcanza a evidenciar las placas del mismo.

Sin embargo, el secretario de Seguridad de Bogotá, César Restrepo, comentó en diálogo con Noticias RCN que los datos como las placas de los vehículos involucrados en la investigación se tienen que mantener reservados, pues podrían entorpecer la misma.