Alertan al CNE por posible caso trashumancia electoral superior al 1.000% en Guaviare

Un presunto caso de trashumancia electoral se registró en el departamento del Guaviare, al evidenciar un incremento atípico en la inscripción de cédulas en algunos puestos de votación, el cual superaría el 1.000% con relación a pasados procesos electorales.

La Procuraduría General de la Nación como ente de control revisó el caso y emitió un auto de remisión de competencias al Consejo Nacional Electoral, al no tener competencia decisoria para investigar, pues la responsabilidad recae en el CNE que decide si se mantiene o anula la inscripción.

Los aumentos atípicos de inscripción de cédulas en Guaviare

De acuerdo con el documento oficial, el volumen de nuevas inscripciones representa una variación atípica frente al registro de elecciones territoriales del 2023, lo que podría configurar un traslado masivo de votantes con fines electorales.

Esta práctica, conocida como trashumancia electoral, consiste en inscribir la cédula en un municipio distinto al de residencia habitual para incidir en los resultados de una elección.

IE AGUA BONITA-SD BOCAS-SANTO DOMINGO del Municipio de San José del Guaviare: incremento de 2.375 inscritos.

IE AGUA BONITA SD RAFAEL POMBO PPAL del Municipio de San José del Guaviare: incremento de 774 inscritos.

IE EL RETIRO SD PUERTO ARTURO del Municipio de San José del Guaviare: incremento de 582 inscritos.

IE SAN ISIDRO UNO del Municipio del Retorno-Guaviare, un puesto nuevo en zona rural: inscripción de 926 electores.

IE LAS DAMAS del Municipio de Calamar-Guaviare: incremento de 234 inscritos.

Posibles consecuencias si hay trashumancia electoral

Según la Procuraduría, "si los votos de los no residentes inscritos llegaren a ser determinantes en la elección, podría configurarse causal de anulación electoral conforme lo dispone el numeral 7 del artículo 275 de la Ley 1437 de 2011".

Luego de trasladar el caso al CNE, la Procuraduría pidió que "se tomen todas las medidas administrativas y jurídicas a fin de evitar posibles conductas por parte de ciudadanos que puedan adecuarse a la Trashumancia Electoral o Trasteo de votos".