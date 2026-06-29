MinEducación dejaría comprometidos más de 13 billones de pesos antes del cambio de Gobierno

De cara al cambio de Gobierno, saltan a la vista advertencias, como las de Fiduagraria, sobre “eventuales riesgos jurídicos, contractuales, operativos y patrimoniales”, de dejar comprometidos recursos públicos.

Y es que el Ministerio de Educación avanza en cuatro grandes procesos contractuales por más de 13 billones de pesos, que comprometerían recursos de la nación hasta 2036.

Documentos conocidos por este noticiero dan cuenta de la carrera para asegurar recursos al Plan Nacional de Espacios Educativos y realizar mejoras y nuevos proyectos de infraestructura educativa.

¿Por qué genera inquietud que el Gobierno deje “amarrados” recursos?

Los cuestionamientos, sin embargo, no recaen sobre el plan, sino la forma en la que los recursos quedarían comprometidos, como una licitación para administrar más de 6,2 billones de pesos y tres contrataciones directas de asistencia técnica que suman 6,8 billones.

“En el caso de la Universidad de Antioquia es uno de 3,2 billones, en el cual hay un consorcio en el 80% de la Universidad de Antioquia que busca hacerse por contratación directa, cuando esta universidad no tiene capacidad técnica ni administrativa”, advirtió el representante electo, David Cote.

Queda, además, en evidencia que ya existía un consorcio conformado por la Universidad de Antioquia y el Politécnico Jaime Isaza Cadavid, para presentarse al portafolio tres, que supera los 3,8 billones de pesos. “El consorcio tendrá por objeto presentar propuesta, celebrar, ejecutar y liquidar el contrato que se suscriba con el Ministerio de Educación Nacional”, se lee en los documentos, conocidos por este noticiero.

“Cuatro contratos. Uno en una edición y prórroga de un contrato ya existente, que busca incorporar 6,2 billones y lo quiere amarrar a 10 años en temas de infraestructura educativa”, comentó Cote.

¿Qué responde la cartera de Educación?

Noticias RCN consultó al ministro de Educación, Daniel Rojas, sobre el paquete de procesos contractuales y contestó que forma parte de las obligaciones de Gobierno:

“El Gobierno del cambio ha hecho toda una tarea que nos corresponde, hasta el último minuto, hasta el último día de nuestro Gobierno: seguir trabajando y garantizando los proyectos de infraestructura educativa”, Daniel Rojas, ministro de Educación.

La discusión se mantiene entre dos escenarios: si el Gobierno actual debería dejar listos los contratos o esperar a su relevo.