CANAL RCN
Economía

La nueva evaluación que deberán presentar colegios en Colombia: estos estudiantes tendrán que hacerla

Mineducación confirmó una nueva evaluación para colegios en Colombia que se aplicará en marzo de 2026. Estos son los estudiantes que deberán presentarla y las áreas que evaluará.

La nueva evaluación que deberán presentar colegios en Colombia: estos estudiantes tendrán que hacerla
Colegio le prohibió ingreso a estudiante por no tener tenis blancos. / Foto: Pixabay.

Noticias RCN

marzo 07 de 2026
08:50 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La evaluación educativa en Colombia tendrá novedades este 2026. El Ministerio de Educación confirmó el regreso de la estrategia “Quiero Ser, Quiero Saber”, una iniciativa que busca medir y fortalecer el aprendizaje de los estudiantes en diferentes áreas del conocimiento.

12.000 estudiantes menos se matricularon en colegios de Cauca este 2026
RELACIONADO

12.000 estudiantes menos se matricularon en colegios de Cauca este 2026

Según explicó la cartera educativa, esta evaluación se aplicará entre el 9 y el 27 de marzo de 2026 y contará con importantes cambios frente a ediciones anteriores.

La estrategia no solo busca medir conocimientos académicos, sino también entender el desarrollo integral de los estudiantes y ofrecer herramientas a los colegios para mejorar sus procesos pedagógicos.

La nueva evaluación que aplicarán colegios en Colombia

El Ministerio de Educación anunció que este año la estrategia “Quiero Ser, Quiero Saber” ampliará su alcance y permitirá la participación de más estudiantes en el país.

Que ICE se mantenga lejos de los colegios: la demanda de numerosas escuelas y docentes en contra del Gobierno Trump
RELACIONADO

Que ICE se mantenga lejos de los colegios: la demanda de numerosas escuelas y docentes en contra del Gobierno Trump

A diferencia de 2025, cuando la prueba estaba dirigida únicamente a estudiantes de quinto y noveno grado, en 2026 también podrán participar alumnos de tercero y séptimo. De esta manera, la evaluación cubrirá cuatro niveles educativos dentro de los colegios colombianos.

Las pruebas evaluarán áreas clave del aprendizaje como Lenguaje, Matemáticas y Formación Ciudadana y Desarrollo Socioemocional. La aplicación se realizará a través de la plataforma oficial del programa, disponible en la página web del proyecto.

Además, el Ministerio explicó que el objetivo es reforzar el enfoque formativo de las evaluaciones escolares. “Entre el 9 y 27 de marzo vuelve la estrategia más esperada del año: Quiero Ser, Quiero Saber, un espacio para fortalecer el carácter formativo de la evaluación y reconocer los aprendizajes y el desarrollo integral de nuestros estudiantes”.

Más estudiantes podrán participar en la prueba

Otra de las novedades de esta estrategia es que la evaluación podrá presentarse en modalidad online u offline, lo que permitirá que más instituciones educativas participen, incluso en zonas con dificultades de conectividad.

Este es el colegio de Bogotá que entrena mujeres científicas a través de un modelo de visión global
RELACIONADO

Este es el colegio de Bogotá que entrena mujeres científicas a través de un modelo de visión global

El Ministerio también confirmó que la prueba seguirá disponible en lenguas nativas como wayuunaiki, nasayuwe, kubeo y criollo palenquero, además de Lengua de Señas Colombiana, especialmente para estudiantes de quinto y noveno grado que deseen participar.

La estrategia ya ha tenido una amplia acogida en el país. Durante 2025 participaron más de 776.800 estudiantes de cerca de 10.000 instituciones educativas, tanto públicas como privadas.

Con esta iniciativa, el Ministerio de Educación busca fortalecer el uso pedagógico de las evaluaciones, permitiendo que los colegios utilicen los resultados para mejorar la enseñanza, hacer seguimiento a los estudiantes y tomar decisiones que impulsen la calidad educativa en Colombia.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Bogotá

¿Ir a cine mientras espera su vuelo? Este centro comercial tendrá pantallas de infovuelos

Resultados lotería

Resultado Lotería de Medellín hoy viernes 6 de marzo de 2026: último sorteo

Resultados lotería

Resultado del Super Astro Luna: ya hay número y signo ganador hoy 6 de marzo de 2026

Otras Noticias

Fiscalía General de la Nación

Más de 100 servidores de la Fiscalía acompañarán la jornada electoral en Córdoba

La Fiscalía desplegará un equipo de 181 servidores para acompañar las elecciones legislativas y presidenciales.

Juegos Olímpicos

Video: ¡La gran rutina con la que Ángel Barajas ganó oro en la Copa Mundo de Gimnasia!

Video: el colombiano Ángel Barajas se consagró campeón en barras paralelas en la Copa Mundo de Gimnasia de Bakú tras una impecable rutina que le dio la medalla de oro.

Estados Unidos

Millonarios han empezado a pagar una fortuna para salir de Dubái

La casa de los famosos

Participante de la Casa de los Famosos podría estar embarazada: reveló quién podría ser el padre

EPS

Defensoría cuestiona los compromisos de la Nueva EPS con los pacientes: no hay resultados