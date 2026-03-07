La nueva evaluación que deberán presentar colegios en Colombia: estos estudiantes tendrán que hacerla

La evaluación educativa en Colombia tendrá novedades este 2026. El Ministerio de Educación confirmó el regreso de la estrategia “Quiero Ser, Quiero Saber”, una iniciativa que busca medir y fortalecer el aprendizaje de los estudiantes en diferentes áreas del conocimiento.

Según explicó la cartera educativa, esta evaluación se aplicará entre el 9 y el 27 de marzo de 2026 y contará con importantes cambios frente a ediciones anteriores.

La estrategia no solo busca medir conocimientos académicos, sino también entender el desarrollo integral de los estudiantes y ofrecer herramientas a los colegios para mejorar sus procesos pedagógicos.

La nueva evaluación que aplicarán colegios en Colombia

El Ministerio de Educación anunció que este año la estrategia “Quiero Ser, Quiero Saber” ampliará su alcance y permitirá la participación de más estudiantes en el país.

A diferencia de 2025, cuando la prueba estaba dirigida únicamente a estudiantes de quinto y noveno grado, en 2026 también podrán participar alumnos de tercero y séptimo. De esta manera, la evaluación cubrirá cuatro niveles educativos dentro de los colegios colombianos.

Las pruebas evaluarán áreas clave del aprendizaje como Lenguaje, Matemáticas y Formación Ciudadana y Desarrollo Socioemocional. La aplicación se realizará a través de la plataforma oficial del programa, disponible en la página web del proyecto.

Además, el Ministerio explicó que el objetivo es reforzar el enfoque formativo de las evaluaciones escolares. “Entre el 9 y 27 de marzo vuelve la estrategia más esperada del año: Quiero Ser, Quiero Saber, un espacio para fortalecer el carácter formativo de la evaluación y reconocer los aprendizajes y el desarrollo integral de nuestros estudiantes”.

Más estudiantes podrán participar en la prueba

Otra de las novedades de esta estrategia es que la evaluación podrá presentarse en modalidad online u offline, lo que permitirá que más instituciones educativas participen, incluso en zonas con dificultades de conectividad.

El Ministerio también confirmó que la prueba seguirá disponible en lenguas nativas como wayuunaiki, nasayuwe, kubeo y criollo palenquero, además de Lengua de Señas Colombiana, especialmente para estudiantes de quinto y noveno grado que deseen participar.

La estrategia ya ha tenido una amplia acogida en el país. Durante 2025 participaron más de 776.800 estudiantes de cerca de 10.000 instituciones educativas, tanto públicas como privadas.

Con esta iniciativa, el Ministerio de Educación busca fortalecer el uso pedagógico de las evaluaciones, permitiendo que los colegios utilicen los resultados para mejorar la enseñanza, hacer seguimiento a los estudiantes y tomar decisiones que impulsen la calidad educativa en Colombia.