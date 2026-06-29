Vehículos desde $2 millones: SAE anuncia nueva subasta con motos, carros y camionetas

La Sociedad de Activos Especiales (SAE) anunció nuevas oportunidades para adquirir vehículo durante julio y agosto de 2026. Por un lado, abrió una subasta con vehículos desde $2.090.633 y adicionalmente, programó una gran subasta presencial que contará con 12 vehículos disponibles.

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La SAE indicó que los bienes provienen de procesos de extinción de dominio o de enajenación temprana y que suministrará la documentación necesaria para el trámite de traspaso.

¿Qué vehículos venderá la SAE en las subastas de julio y agosto de 2026?

La subasta virtual incluye una amplia oferta de bienes con precios base que van desde poco más de $2 millones hasta lotes de cientos de millones de pesos. Entre los activos anunciados aparecen motocicletas, automóviles, camionetas, camperos, tractocamiones, camiones, remolques y semirremolques.

Dentro del catálogo publicado figuran, entre otros, una motocicleta Suzuki UR110 modelo 2020 con precio base de $2.090.633, un lote de cinco motocicletas por $11.809.288 o una camioneta BMW X5 modelo 2017 con precio base de $101.429.472.

A esta convocatoria se suma una subasta presencial anunciada por la SAE, la cual se desarrollará desde el 31 de julio hasta el 10 de agosto de 2026. De acuerdo con la información oficial, estarán disponibles 12 vehículos, distribuidos entre camionetas, motocicletas y automóviles.

La SAE informó que el proceso se realizará a través de la plataforma El Martillo, del Banco Popular, desde las 12:00 p. m. del 2 de julio hasta las 10:30 a. m. del 3 de julio de 2026.

¿Cuándo será la subasta presencial de vehículos de la SAE?

La programación oficial establece que la jornada presencial se desarrollará entre el 31 de julio y el 10 de agosto de 2026, con diferentes fechas para cada vehículo.

Algunos vehículos de la subasta presencial de la SAE

Motocicleta Yamaha NMAX 2021: precio mínimo de $6.076.876.

Yamaha XTZ250 2009: precio mínimo de $8.033.088.

Honda XRE300A BS 2022: precio mínimo de $13.491.167.

Renault Logan 2020: precio mínimo de $28.895.937.

Toyota Fortuner 2012: precio mínimo de $59.693.334.

Toyota Prado Sumo 2011: precio mínimo de $84.946.746.

Toyota Prado 2015: precio mínimo de $130.218.809.

Mercedes-Benz GLE 350 D 4MATIC Coupé 2019: precio mínimo de $118.578.386.

La entidad también recordó que el ganador deberá asumir los impuestos pendientes que recaigan sobre el vehículo o lote adquirido correspondientes a 2026.