Francia vs Suecia y México vs Ecuador: dónde ver los partidos del Mundial este 30 de junio

El fútbol no se detiene en esta Copa del Mundo 2026. Luego de los vibrantes encuentros de este lunes 29 de junio, donde se definieron nuevos clasificados a los octavos de final, llegando tres nuevos partidazos, dos de los cuales se podrán disfrutar en vivo por el sistema de medios de RCN.

A primera hora, la principal favorita de este Mundial, la Selección de Francia, se enfrentará contra Suecia en la ciudad de Nueva York, buscando el rival de Paraguay. Posteriormente, México vuelve a ser local en el DF para medirse contra la siempre peligrosa selección de Ecuador.

¿Dónde ver el Francia vs. Suecia este 30 de junio?

El partido estará disponible totalmente gratis en la señal del Canal RCN. La trasmisión comenzará a las 2:30 de la tarde, pero el balón rodará desde las 4:00 p.m. Además, de la señal televisiva, se podrá ver en la APP del Canal RCN y de la página web.

A través del Canal de YouTube y la cuenta de TikTok del Canal RCN también tendrá la posibilidad de disfrutar de los primeros 10 minutos del encuentro. Finalmente, también tendrá la opción de escuchar la trasmisión radial por La FM y Alerta.

¿Dónde ver el México vs. Ecuador?

En la noche se juega el tercer partido de la jornada. La Selección de México, que se mantiene jugando como local, ahora en la Ciudad de México, recibirá a Ecuador. Este compromiso se podrá ver a través de la señal de Win Sports + y Win Play.

Este compromiso también tendrá la trasmisión radial de La FM y Alerta, para que no se pierda ninguna emoción de uno de los duelos más interesantes de esta fase.