CANAL RCN
Deportes Video

Francia vs Suecia y México vs Ecuador: dónde ver los partidos del Mundial este 30 de junio

Dos partidos de este martes 30 de junio en el Mundial de 2026 tendrán trasmisión a través de las señales del Canal RCN y Win Sports.

Noticias RCN

junio 29 de 2026
08:45 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El fútbol no se detiene en esta Copa del Mundo 2026. Luego de los vibrantes encuentros de este lunes 29 de junio, donde se definieron nuevos clasificados a los octavos de final, llegando tres nuevos partidazos, dos de los cuales se podrán disfrutar en vivo por el sistema de medios de RCN.

Al ritmo del Binomio de Oro: así celebraron los paraguayos la victoria ante Alemania
RELACIONADO

Al ritmo del Binomio de Oro: así celebraron los paraguayos la victoria ante Alemania

A primera hora, la principal favorita de este Mundial, la Selección de Francia, se enfrentará contra Suecia en la ciudad de Nueva York, buscando el rival de Paraguay. Posteriormente, México vuelve a ser local en el DF para medirse contra la siempre peligrosa selección de Ecuador.

¿Dónde ver el Francia vs. Suecia este 30 de junio?

El partido estará disponible totalmente gratis en la señal del Canal RCN. La trasmisión comenzará a las 2:30 de la tarde, pero el balón rodará desde las 4:00 p.m. Además, de la señal televisiva, se podrá ver en la APP del Canal RCN y de la página web.

A través del Canal de YouTube y la cuenta de TikTok del Canal RCN también tendrá la posibilidad de disfrutar de los primeros 10 minutos del encuentro. Finalmente, también tendrá la opción de escuchar la trasmisión radial por La FM y Alerta.

¿Dónde ver el México vs. Ecuador?

En la noche se juega el tercer partido de la jornada. La Selección de México, que se mantiene jugando como local, ahora en la Ciudad de México, recibirá a Ecuador. Este compromiso se podrá ver a través de la señal de Win Sports + y Win Play.

Este compromiso también tendrá la trasmisión radial de La FM y Alerta, para que no se pierda ninguna emoción de uno de los duelos más interesantes de esta fase.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Mundial de fútbol

🔴 EN VIVO | Países Bajos 0 -0 Marruecos: siga el último partido de HOY en el Mundial 2026

Mundial de fútbol

¡Paraguay eliminó a Alemania en el Mundial 2026!: Reviva los penales que definieron la serie

Selección Colombia

¿Cuánto pagaron los asistentes al Colombia vs. Portugal? Esto dijeron tras salir del estadio

Otras Noticias

Selección de Paraguay

Al ritmo del Binomio de Oro: así celebraron los paraguayos la victoria ante Alemania

El vallenato marcó la parada en Paraguay tras el histórico triunfo de dieciseisavos de final de la Copa del Mundo de 2026.

Ministerio de la Igualdad

MinIgualdad avanza en contrataciones por 469.000 millones, pese a entrar en proceso de liquidación

A las dudas sobe el proceso de liquidación, se suman preocupaciones sobre el futuro de sus programas y trabajadores.

Perú

Actas revelan el triunfo de Keiko Fujimori en las elecciones presidenciales de Perú

Sociedad de Activos Especiales

Vehículos desde $2 millones: SAE anuncia nueva subasta con motos, carros y camionetas

Argentina

Argentina detecta nueva variante de hantavirus en Tierra del Fuego