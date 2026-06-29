Argentina detecta nueva variante de hantavirus en Tierra del Fuego

Las autoridades sanitarias de Argentina confirmaron el hallazgo de una variante de hantavirus en roedores capturados en Tierra del Fuego, aunque los estudios realizados descartaron que esté relacionada con el brote registrado este año en el crucero MV Hondius, emergencia sanitaria que dejó tres personas fallecidas y varios contagios.

El Ministerio de Salud informó que los análisis realizados por el Instituto Nacional de Enfermedades Infecciosas Dr. Carlos G. Malbrán establecieron que el virus identificado en los animales corresponde a una variante diferente a la detectada en los casos humanos asociados al crucero.

Los análisis descartan relación con el brote del crucero

De acuerdo con los resultados de la investigación, los roedores analizados no fueron la fuente de infección del brote que se registró tras el viaje del MV Hondius, embarcación que zarpó desde Ushuaia el pasado 1 de abril con destino a Cabo Verde.

Durante esa travesía falleció un pasajero de nacionalidad neerlandesa a causa del hantavirus. Posteriormente murieron su esposa y otro viajero, mientras que varios casos adicionales fueron identificados en distintos países, situación que llevó a la implementación de medidas sanitarias y cuarentenas.

Las investigaciones posteriores determinaron que los contagios registrados en los pasajeros estaban asociados con la cepa Andes, la única variante del hantavirus conocida hasta el momento con capacidad de transmitirse entre personas.

Hallazgo sin precedentes en Tierra del Fuego

Como parte de las investigaciones, especialistas capturaron 144 roedores en la ciudad de Ushuaia durante mayo para analizar la posible circulación del virus en la región.

Aunque no encontraron ejemplares del ratón colilargo, principal reservorio conocido del hantavirus, sí detectaron anticuerpos específicos en cinco roedores pertenecientes al género Abrothrix.

Los análisis genéticos concluyeron que el virus identificado guarda relación con la cepa Andes, pero corresponde a una variante que no había sido descrita anteriormente y que es diferente a la detectada en los pasajeros del crucero.

El hallazgo también representa un hecho relevante para Tierra del Fuego, ya que desde 1996, cuando la notificación de esta enfermedad se volvió obligatoria en Argentina, no se habían registrado casos de hantavirus en esa provincia.

Continúa la investigación sobre el origen del contagio

Pese a los avances, las autoridades sanitarias aún no han determinado dónde se produjo el contagio del primer paciente, un turista neerlandés que antes de embarcar había recorrido distintas provincias argentinas, además de zonas de Chile y Uruguay.

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El hantavirus es una enfermedad poco frecuente para la que actualmente no existe una vacuna. Generalmente se transmite por el contacto con secreciones o excrementos de roedores infectados, aunque la cepa Andes constituye una excepción al ser la única variante con evidencia de transmisión entre seres humanos.