Actas revelan el triunfo de Keiko Fujimori en las elecciones presidenciales de Perú

Todo apunta a que el fujimorismo regresará al Palacio de Gobierno en Perú, a 26 años de la caída de Alberto Fujimori.

Luego de tres semanas de espera, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) publicó este lunes el 100% del escrutinio del balotaje, confirmando la victoria de la líder derechista Keiko Fujimori por un margen mínimo: apenas 50,13% de los apoyos frente al 49,86% obtenido por el izquierdista Roberto Sánchez.

La brecha entre ambos aspirantes —menos de 50.000 votos de diferencia— dejó en evidencia la profunda polarización de una nación civilmente fracturada. El conteo oficial fue un reflejo de las tensiones internas, mostrando un constante intercambio de posiciones en la delantera, antes de que la candidata de 51 años lograra consolidar una ventaja irreversible la semana pasada.

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Un país dividido y golpeado por la criminalidad:

Consciente del escenario que hereda, la virtual mandataria electa se pronunció tras conocer las cifras definitivas. Fujimori admitió que la campaña y el ajustado desenlace han dejado un panorama complejo. "Sabemos que el país está dividido. Tenemos la gran responsabilidad de escuchar a ambos lados. Las puertas del diálogo están abiertas", aseguró este lunes, extendiendo una invitación a Sánchez y el resto de los actores políticos.

Horas antes, a través de su cuenta en la red social X, había manifestado que el resultado acerca a la ciudadanía a "un camino de orden y esperanza".

El desafío que asumirá el próximo 28 de julio, para un mandato que se extenderá hasta 2031, no es menor. Fujimori deberá gobernar un país sumido en una crisis institucional crónica que ha devorado a ocho presidentes desde 2016, muchos de ellos destituidos por el Parlamento o empujados a dimitir.

A este convulso tablero político se suman la urgencia de reactivar la economía y la lucha contra el crimen organizado, una problemática delictiva que se posicionó como la máxima inquietud de la población a lo largo de la contienda electoral.

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Oposición advirtió que no reconocerá un eventual gobierno de Fujimori:

La resistencia al nuevo gobierno ya empieza a moldearse desde la oposición. Roberto Sánchez, considerado el heredero político del encarcelado expresidente Pedro Castillo —que se encuentra en prisión tras su fallido autogolpe de Estado en 2022—, ya adelantó que desconocerá la legitimidad de la administración entrante.

El candidato de izquierda ha denunciado la existencia de un presunto fraude en las mesas de votación del extranjero, una acusación que sostiene formalmente, pero de la cual no ha suministrado evidencias.

A pesar de los reclamos de su rival, el cronograma electoral sigue su marcha. Se prevé que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) realice la proclamación oficial del resultado en los días venideros, agendando para el 15 de julio la entrega formal de las credenciales presidenciales a Keiko Fujimori. Al respecto, la futura presidenta afirmó que aguarda dicho acto institucional "con mucha humildad, prudencia y responsabilidad".