Al ritmo del Binomio de Oro: así celebraron los paraguayos la victoria ante Alemania

Este lunes 29 de junio, la Selección de Paraguay hizo historia en la Copa del Mundo tras eliminar a la poderosa selección alemana en la fase de dieciseisavos de final. El equipo 'guaraní' se impuso en la tanda de penales y avanza de ronda.

En todo el territorio paraguayo los festejos no se hicieron esperar y los hinchas se volcaron a las calles. De hecho, el presidente Santiago Peña decretó día feriado este martes para que los hinchas no se preocupen de seguir con la celebración.

El vallenato marcó la parada en la celebración de Paraguay

En redes sociales, comenzaron a viralizarse videos de la forma de celebrar de los paraguayos y los que llegaron a Colombia sin duda fueron los que demuestran la conexión entre países, pues el vallenato retumbó en las calles.

Algunos videos muestran como cantan a todo pulmón las canciones del Binomio de Oro, una agrupación vallenata que es muy popular en este país. Parecían un barrio cualquiera de Colombia.

¿Por qué es tan popular el vallenato en Paraguay?

Aunque el vallenato nació en la región Caribe colombiana, Paraguay se ha convertido en uno de los países donde este género musical tiene mayor acogida fuera de su lugar de origen. Su popularidad se explica por una combinación de factores culturales, históricos y comerciales.

Uno de los principales impulsores fue la radio, que desde las décadas de 1970 y 1980 comenzó a difundir de manera constante canciones de artistas colombianos. Con el paso del tiempo, el público paraguayo adoptó el vallenato como parte de su oferta musical habitual.

A esto se suma la afinidad con la música tradicional paraguaya. El protagonismo del acordeón y las letras centradas en el amor, la vida cotidiana y las historias populares facilitaron que el género conectara con los oyentes.

Durante los años noventa, el auge del vallenato romántico consolidó aún más esa relación. Las presentaciones de artistas colombianos y la difusión de sus éxitos fortalecieron una comunidad de seguidores que se mantiene hasta la actualidad, convirtiendo a Paraguay en uno de los mercados internacionales más importantes para el vallenato.