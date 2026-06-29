"La famosa paz total es un engaño": Rodrigo Lara, en Noticias RCN

Las reacciones continúan tras conocerse documentos que darían cuenta de presuntos frenos a operaciones militares contra las disidencias de las Farc durante el Gobierno del presidente Gustavo Petro. En diálogo con Noticias RCN, Rodrigo Lara, designado ministro del Interior del Gobierno entrante de Abelardo de la Espriella, se pronunció sobre la controversia y expuso la postura de la administración que asumirá el poder.

¿Cuál es la posición del Gobierno entrante frente a los documentos conocidos?

Rodrigo Lara aseguró que la información conocida respalda las críticas que, según dijo, el hoy presidente electo Abelardo de la Espriella venía realizando durante la campaña presidencial sobre la política de paz total.

Posición frente a los documentos y la paz total

"Se han venido conociendo pruebas de todo aquello que veníamos denunciando, empezando por el presidente electo Abelardo de la Espriella durante la campaña presidencial. La llamada paz total fue un engaño; no fue un verdadero proceso de paz, sino un mecanismo para disimular un pacto con organizaciones armadas vinculadas al narcotráfico. Como país nos sentimos engañados porque hubo un cese unilateral de las acciones del Estado contra estas estructuras, lo que terminó limitando la actuación de la Fuerza Pública y afectando la protección de las comunidades sometidas por estos grupos criminales."

¿Qué viene para la política de paz y la gobernabilidad?

"Vamos a presentar una serie de pactos y reformas en beneficio de los colombianos. Quienes quieran acompañarlas serán bienvenidos, siempre respetando la separación de poderes y actuando con transparencia, sin acuerdos ocultos. Nuestro propósito es construir una mayoría sólida para sacar adelante las iniciativas del nuevo Gobierno."

Reforma a la salud y situación de las EPS

"Lo primero que hay que hacer es salvar el sistema de salud, que ha sido profundamente golpeado durante este Gobierno. Nos preocupa el nivel de corrupción que encontramos en varias de las EPS intervenidas, donde las decisiones adoptadas terminaron agravando la situación. También nos preguntamos qué ocurrió con la contratación en esas entidades y por qué se tomaron decisiones administrativas que, en lugar de solucionar los problemas, los profundizaron."

Relación con las Altas Cortes

"Nos reunimos con los magistrados para expresarles nuestro respaldo y nuestro respeto por la Rama Judicial. El mensaje es claro: el Gobierno trabajará bajo el principio de colaboración armónica entre los poderes públicos y respetará las decisiones de las Altas Cortes, incluso cuando no compartamos alguno de sus fallos."