Minería ilegal en Putumayo: Ejército Nacional desmantela 7 minas

El Ejército Nacional logró desmantelar siete unidades de minería ilegal, frenando un grave ecocidio en la región amazónica y afectando en más de 3.000 millones de pesos a este grupo armado. Conozca los detalles del operativo.

¿Cómo fue el megaoperativo contra la minería ilegal en Putumayo?

En el marco de las operaciones ofensivas del Plan de Campaña Ayacucho Plus, las Fuerzas Militares asestaron un golpe estratégico contra las economías ilícitas en el sur de Colombia. Tropas del Batallón de Artillería de Campaña N.° 27, adscritas a la Vigésima Séptima Brigada, irrumpieron en la vereda Playa Rica, una remota zona rural del municipio de Puerto Caicedo, Putumayo.

El éxito de esta intervención no fue producto del azar. Se requirió un meticuloso trabajo coordinado de inteligencia en el que participaron el Grupo de Inteligencia Aérea N.°62 de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, la Regional de Inteligencia de la Amazonía, y agentes de la Sijin de la Policía Nacional. Esta sinergia institucional permitió triangular las coordenadas exactas de siete unidades de producción minera ilegal que operaban a cielo abierto, destruyendo la biodiversidad local.

El millonario impacto a la Segunda Marquetalia

De acuerdo con los reportes de inteligencia militar, estos complejos de extracción ilícita no operaban de forma independiente. Las investigaciones señalan que las minas estaban siendo controladas por personal instrumentalizado por la estructura Comandos de Frontera, facción perteneciente al grupo armado organizado residual de la Segunda Marquetalia.

El desmantelamiento de estas siete minas representa una asfixia directa a los ingresos de esta organización criminal. Las autoridades estiman una afectación económica que supera los 3.000 millones de pesos. Además, con esta intervención se logró impedir la producción y posterior comercialización ilegal de aproximadamente 6.000 gramos de oro, un recurso vital que estas estructuras utilizan para financiar su logística delictiva y la compra de armamento.

Maquinaria destruida: así operaban los complejos en Puerto Caicedo

Para sostener esta lucrativa y destructiva actividad, los criminales utilizaban sofisticados equipos escondidos bajo la densa selva de la Amazonía colombiana. Durante la inspección del área, los uniformados hallaron un vasto inventario de maquinaria pesada y herramientas de extracción.

Entre los elementos incautados y posteriormente destruidos en la zona, que alcanzan un valor comercial de más de 128 millones de pesos, se encuentran:

Cuatro dragas tipo buzo, utilizadas para succionar el lecho de los ríos.

Dos clasificadoras para el procesamiento del material extraído.

Más de 400 metros de manguera negra de uso industrial.

80 metros de tubería PVC de tres pulgadas.

Freno a la contaminación de fuentes hídricas y el ecocidio

Más allá de la victoria militar y el impacto financiero a las disidencias, el mayor logro de esta operación es ambiental. La minería ilegal en Putumayo se ha convertido en uno de los motores principales de la deforestación y la contaminación con metales pesados en la Amazonía.

Estas estructuras criminales utilizan los corredores selváticos y los ríos de Puerto Caicedo no solo como rutas de escape, sino como víctimas directas de su avaricia. La explotación a cielo abierto provoca una degradación severa de los suelos y envenena las fuentes hídricas de las que dependen cientos de familias campesinas y comunidades indígenas.

Con este contundente resultado operacional, el Ejército Nacional reafirma su compromiso no solo con la seguridad territorial y el debilitamiento de las estructuras armadas, sino también con la protección inquebrantable de los recursos naturales y la biodiversidad de Colombia.