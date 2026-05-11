Subsidio de desempleo en Colombia: cantidad de veces que se puede pedir

En Colombia, para aquellos que han perdido su vínculo laboral,existe el mecanismo de protección el cual gestionado a través de las Cajas de Compensación Familiar y se mantiene como la herramienta clave para mitigar el impacto financiero.

Este beneficio, más allá de una simple ayuda económica, es un esquema integral que busca que el trabajador no solo mantenga su calidad de vida básica, sino que se reintegre rápidamente al sistema productivo.

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Para este año, los valores se han ajustado conforme al incremento del Salario Mínimo Mensual Legal Vigente (SMMLV), que se sitúa en $1.750.905, permitiendo que las transferencias económicas sean más robustas frente al costo de vida actual.

Para los trabajadores que pertenecían a las categorías A y B de las cajas de compensación, se otorga una suma equivalente a 1.5 SMMLV ($2.626.358), la cual se distribuye en cuatro pagos mensuales decrecientes:

Mes 1 (40%): $1.050.543

Mes 2 (30%): $787.907

Mes 3 (20%): $525.272

Mes 4 (10%): $262.636

El Estado, a través del fondo FOSFEC, cubre los aportes a salud y pensión sobre la base de 1 SMMLV durante un periodo de hasta seis meses.

¿Cuántas veces se puede pedir el subsidio de desempleo en Colombia?

Ahora, una de las dudas más frecuentes entre los trabajadores es si este beneficio es único para toda la vida. La respuesta es no. De acuerdo con la Ley 2225 de 2022 y la normativa vigente en 2026, el subsidio de desempleo puede solicitarse múltiples veces a lo largo de la vida laboral, pero con una condición de tiempo obligatoria.

La persona solo podrá postularse nuevamente al subsidio si han transcurrido al menos tres años (36 meses) desde la última vez que recibiste el beneficio económico.

Esto significa que, si un trabajador queda desempleado en 2026 y ya recibió el subsidio en 2024, deberá esperar hasta que se cumpla los tres años para ser elegible nuevamente, siempre y cuando cumpla con los requisitos de aportes previos en su nuevo periodo de empleo.

¿Qué requisitos se tienen en cuenta para el subsidio de desempleo?

Debe haber realizado aportes a cualquier Caja de Compensación Familiar durante los últimos tres años, de la siguiente manera:

Trabajadores dependientes: Mínimo 12 meses de aportes (continuos o discontinuos).

Trabajadores independientes: Mínimo 24 meses de aportes (continuos o discontinuos).

En cuanto a la documentación que se debe tener es la siguiente:

Certificado de cesación laboral: Expedido por tu último empleador, donde conste la fecha de retiro y la causa de la terminación.

Certificado de la EPS: Donde figure tu estado actual (habitualmente como "beneficiario" o en "periodo de protección").

Formulario de postulación: Disponible en los portales web de las cajas (Compensar, Cafam, Colsubsidio, Comfandi, etc.).

Este mecanismo es un derecho del trabajador formal que busca proteger su ahorro y su dignidad durante las transiciones laborales, garantizando que el desempleo sea solo una etapa transitoria.