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Periodista afirma que Trump “está considerando seriamente que Venezuela sea el estado 51”

Hace algunos meses, el propio presidente de Estados Unidos bromeó con esta posibilidad.

Donald Trump y Venezuela.
Donald Trump y Venezuela. Foto: AFP | Freepik.

Nicolás Martínez Sánchez

AFP

mayo 11 de 2026
03:05 p. m.
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Después de que se le pusiera fin a la dictadura de Nicolás Maduro, la transición en Venezuela ha sigo vigilada de cierta forma por Estados Unidos. Esto se ha demostrado en los avances económicos y levantamiento de algunas sanciones.

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El pasado 17 de marzo, el presidente Donald Trump bromeó al mencionar que Venezuela se podría volver el estado 51 de EE. UU. El mensaje lo dio luego de que la selección de béisbol del país sudamericano ganara el Clásico Mundial contra Italia.

La broma de Trump sobre Venezuela

“Últimamente le están pasando cosas buenas a Venezuela. Me pregunto a qué se debe esta magia. ¿Estado número 51?”, este fue el comentario en Truth Social que publicó el mandatario norteamericano.

A esto hay que sumarle la información que a inicios de febrero compartió The Washington Post. Durante la cena anual del Club Alfalfa, realizada el 31 de enero, al parecer se mencionó este asunto.

“Quiero convertir a Canadá en el estado número 51, Groenlandia será el estado número 52 y Venezuela puede ser el estado número 53”, estas habrían sido las palabras de Trump, a modo de broma, de acuerdo con lo recogido por el medio.

¿Venezuela como estado 51?

En las últimas horas, el tema ha vuelto a generar intriga. John Roberts, periodista de Fox News, publicó el siguiente trino: “Acabo de colgar la llamada con el presidente Donald Trump. Me dijo que está considerando seriamente hacer de Venezuela el estado 51”.

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La expectativa sigue latente en Venezuela. Hac pocos días se cumplieron cuatro meses tras la operación del sábado 3 de enero que concluyó con el arresto de Maduro y Cilia Flores.

Delcy Rodríguez tomó el poder como presidenta interina, siendo quien ha mantenido diálogos con la administración Trump. A pesar de los cambios, todavía permanecen alfiles del régimen, tales como Diosdado Cabello y Vladimir Padrino. Este último, incluso, pasó a otro ministerio.

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