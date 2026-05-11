Descubren narcolaboratorio con fentanilo, tusi y drogas sintéticas en exclusivo barrio de Ibagué

Un operativo contra el microtráfico dejó al descubierto un laboratorio clandestino de drogas sintéticas que funcionaba en uno de los sectores más exclusivos de Ibagué.

La intervención de la Policía Nacional y la Fiscalía permitió descubrir una estructura criminal que, presuntamente, utilizaba apartamentos en los barrios Piedra Pintada y La Esperanza para fabricar, almacenar y distribuir diferentes tipos de estupefacientes.

Descubren laboratorio de drogas en exclusivo barrio de Ibagué

La investigación comenzó luego de que las autoridades atendieran un presunto caso de hurto en un inmueble ubicado en Piedra Pintada. Sin embargo, al llegar al lugar, los uniformados se encontraron con un centro ilegal para el procesamiento de drogas sintéticas y almacenamiento de sustancias controladas.

Según explicó el coronel Edgar Fernando López González, dentro del inmueble fueron encontrados importantes insumos químicos utilizados para la fabricación de fentanilo, anfetaminas, tusi y otras drogas sintéticas.

La Policía Nacional de los colombianos en el marco de la lucha contra el tráfico de estupefacientes en la ciudad de Ibagué, en las últimas horas logró la ubicación de un importante laboratorio para el procesamiento de sustancias estupefacientes, drogas sintéticas.

Por un recibo dieron con otra vivienda usada como laboratorio en Ibagué

Durante la inspección, los investigadores encontraron un recibo de servicio público que terminó convirtiéndose en pieza clave para seguir el rastro de la estructura criminal.

Gracias a ese documento, unidades de inteligencia e investigación criminal lograron ubicar otro inmueble relacionado con las actividades ilegales, esta vez en el barrio La Esperanza.

Con apoyo de la Fiscalía General de la Nación, las autoridades obtuvieron una orden de allanamiento para ingresar a la segunda residencia.

Allí fue capturado Jhon Jaider Valencia Rojas, alias El Domiciliario, un joven de 24 años señalado de encargarse de la distribución de las sustancias ilícitas en motocicleta por diferentes sectores de Ibagué y posiblemente en municipios cercanos.

¿Qué fue todo lo que hallaron dentro del inmueble?

El operativo permitió además la incautación de una gran cantidad de droga, medicamentos controlados y elementos utilizados para el procesamiento y empaque de las sustancias.

Entre los hallazgos están 134 kilogramos de marihuana, nueve kilogramos de bazuco, cocaína, anfetaminas y 4.676 pastillas de clonazepam, además de otros medicamentos de control especial.

Las autoridades también encontraron 114 ampollas de fentanilo y morfina, 397 frascos de ketamina y 4.325 cartones LCD, junto con diferentes elementos utilizados para la dosificación y distribución de las drogas sintéticas.

El coronel López González aseguró que estas capturas e incautaciones hacen parte de una investigación más amplia para desarticular completamente la organización criminal dedicada al tráfico de estupefacientes en Ibagué y otras zonas del Tolima.