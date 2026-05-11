¿Por qué está haciendo tanto calor en el Caribe? Alertan por sensación térmica de hasta 42 grados

El intenso calor que golpea por estos días al Caribe colombiano tiene agotados a miles de habitantes, especialmente en ciudades como Barranquilla, Valledupar y Riohacha, donde las temperaturas y la humedad han convertido las jornadas diarias en un verdadero desafío.

Aunque en Barranquilla el termómetro marca 32 grados centígrados, la sensación térmica alcanza hasta los 40 grados debido a la humedad cercana al 90%, una combinación que ha disparado la percepción de sofoco y agotamiento entre quienes deben permanecer en las calles durante el día.

¿Por qué está haciendo tanto calor en Barranquilla, Cartagena y Valledupar?

Las autoridades y expertos explican que este fenómeno no significa que “el sol esté más cerca”, aunque así lo sientan muchas personas.

Según indican, las altas temperaturas se deben a eventos térmicos que están generando sensaciones de calor superiores incluso a los 42 grados centígrados en varias zonas de la región Caribe.

Ante el panorama, organismos de emergencia y autoridades de salud hicieron un llamado urgente a la ciudadanía para tomar precauciones y evitar afectaciones físicas por la exposición prolongada al sol.

Recomendaciones para el cambio climático en el Caribe

Una de las principales recomendaciones es no exponerse directamente entre las 11 de la mañana y las 4 de la tarde, horario en el que las temperaturas alcanzan sus puntos más críticos. Además, insistieron en la importancia de usar bloqueador solar, vestir ropa ligera y mantenerse hidratado constantemente.

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El director de la Defensa Civil del Atlántico, Néstor Rodríguez, entregó varias medidas para enfrentar el intenso calor.

Mantener viviendas ventiladas, ventanas cerradas para evitar que ingrese el calor, beber bastante agua fresca y vestirse con ropa ligera.

En las calles de Barranquilla, los ciudadanos también comenzaron a aplicar sus propias estrategias para soportar las altas temperaturas. Una habitante aseguró que el bloqueador solar se volvió indispensable y recomendó aplicarlo cada cuatro horas durante el día.

Otra ciudadana explicó que suele agregar limón al agua y cargar siempre un termo para evitar la deshidratación mientras permanece fuera de casa.

¿Hasta cuándo hará tanto calor?

La preocupación aumentó luego de que el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible emitieran una alerta por señales de calentamiento en el océano Pacífico ecuatorial, fenómeno que podría derivar en el desarrollo de El Niño durante la segunda mitad de 2026.

De acuerdo con los análisis de centros internacionales de predicción climática, el sistema océano-atmósfera ya muestra una transición hacia condiciones asociadas al fenómeno de El Niño, con altas probabilidades de consolidación entre junio y agosto de este año y posibilidad de extenderse hasta finales de 2026.

La ministra de Ambiente encargada, Irene Vélez Torres, aseguró que ya existen señales científicas claras que obligan a preparar al país frente a posibles afectaciones climáticas.

Aunque todavía no nos corresponde declarar oficialmente un fenómeno de El Niño, lo responsable es informar a la ciudadanía que ya contamos con evidencia científica que confirma un creciente calentamiento del océano Pacífico. Estas señales son una alerta temprana para el país, que nos permite anticiparnos, activar la preparación institucional y trabajar con las regiones para reducir riesgos y proteger a las comunidades.

Según las proyecciones climáticas, las anomalías de temperatura en la región Niño-3.4 podrían alcanzar alrededor de +1 °C hacia finales de 2026, un comportamiento que indicaría el fortalecimiento progresivo del fenómeno.

Además, entre abril y agosto se prevé una reducción de lluvias en las regiones Caribe, Andina y Pacífica, situación que podría agravarse en el segundo semestre si se consolidan las condiciones de El Niño.