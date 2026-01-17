Ministerio de Defensa niega seguimientos ilegales y descarta uso del software Pegasus

El Ministerio de Defensa Nacional aseguró que no existen evidencias de seguimientos ilegales desde el sector defensa y negó de manera categórica el uso del software de espionaje Pegasus, tras las denuncias públicas formuladas por el ministro de Justicia encargado, Andrés Idárraga.

Según informó la cartera de Defensa, desde el pasado 13 de enero de 2026, fecha en la que se tuvo conocimiento de los señalamientos, se activaron de inmediato los protocolos institucionales y se expresó solidaridad con el ministro de Justicia (e).

Asimismo, se puso en marcha una articulación con la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría, la Contraloría y otras entidades competentes para esclarecer los hechos y determinar posibles responsabilidades.

Ese mismo día, el ministro de Defensa presidió una Junta Extraordinaria de Inteligencia Conjunta, en la que participaron altos mandos de las Fuerzas Militares, la Policía Nacional y los organismos de inteligencia y contrainteligencia.

En este espacio se impartieron instrucciones para verificar los hechos denunciados y facilitar toda la información requerida por los entes investigadores.

Como resultado de inspecciones internas realizadas entre el 13 y el 15 de enero por las Fuerzas Militares y la Policía Nacional, el Ministerio concluyó que ninguna entidad del sector defensa posee ni utiliza el software Pegasus.

De igual forma, desmintió la autenticidad de un documento divulgado en redes sociales sobre una supuesta “misión de trabajo” para actividades de inteligencia o contrainteligencia, al señalar que dicho escrito no fue expedido ni autorizado por la institución y presenta inconsistencias formales y técnicas.

El Ministerio advirtió que la elaboración y difusión de ese documento podría constituir una conducta “punible”, por lo que corresponde a las autoridades competentes adelantar las investigaciones penales, disciplinarias o fiscales que se requieran.

Frente al señalamiento del sargento viceprimero Darwin Ramírez como presunto ejecutor de seguimientos ilegales, la entidad aclaró que el sector defensa no emite ni tolera órdenes contrarias a la ley.

Además, precisó que el uniformado no desempeña funciones de inteligencia o contrainteligencia ni ha pertenecido al Comando de Apoyo de Combate de Contrainteligencia Militar, y que desde hace más de tres años cumple labores de seguridad en el Ministerio de Defensa.