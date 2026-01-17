CANAL RCN
Colombia

Ministerio de Defensa niega seguimientos ilegales y descarta uso del software Pegasus

La cartera aclaró que, desde que se conocieron los señalamientos del ministro de Justicia encargado, se impartieron instrucciones para verificar los hechos denunciados.

Software Pegasus.
Software Pegasus. (Imagen de referencia). Foto: Freepik.

Noticias RCN

enero 17 de 2026
09:54 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El Ministerio de Defensa Nacional aseguró que no existen evidencias de seguimientos ilegales desde el sector defensa y negó de manera categórica el uso del software de espionaje Pegasus, tras las denuncias públicas formuladas por el ministro de Justicia encargado, Andrés Idárraga.

Ministerio de Defensa se pronunció tras denuncias públicas formuladas por el ministro Andrés Idárraga

Ministro de Justicia advirtió que otros miembros del gabinete habrían sido interceptados con el software Pegasus
RELACIONADO

Ministro de Justicia advirtió que otros miembros del gabinete habrían sido interceptados con el software Pegasus

Según informó la cartera de Defensa, desde el pasado 13 de enero de 2026, fecha en la que se tuvo conocimiento de los señalamientos, se activaron de inmediato los protocolos institucionales y se expresó solidaridad con el ministro de Justicia (e).

Asimismo, se puso en marcha una articulación con la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría, la Contraloría y otras entidades competentes para esclarecer los hechos y determinar posibles responsabilidades.

Ese mismo día, el ministro de Defensa presidió una Junta Extraordinaria de Inteligencia Conjunta, en la que participaron altos mandos de las Fuerzas Militares, la Policía Nacional y los organismos de inteligencia y contrainteligencia.

En este espacio se impartieron instrucciones para verificar los hechos denunciados y facilitar toda la información requerida por los entes investigadores.

Como resultado de inspecciones internas realizadas entre el 13 y el 15 de enero por las Fuerzas Militares y la Policía Nacional, el Ministerio concluyó que ninguna entidad del sector defensa posee ni utiliza el software Pegasus.

De igual forma, desmintió la autenticidad de un documento divulgado en redes sociales sobre una supuesta “misión de trabajo” para actividades de inteligencia o contrainteligencia, al señalar que dicho escrito no fue expedido ni autorizado por la institución y presenta inconsistencias formales y técnicas.

El Ministerio advirtió que la elaboración y difusión de ese documento podría constituir una conducta “punible”, por lo que corresponde a las autoridades competentes adelantar las investigaciones penales, disciplinarias o fiscales que se requieran.

Ministro de justicia encargado asegura que él y su familia son espiados con el software Pegasus
RELACIONADO

Ministro de justicia encargado asegura que él y su familia son espiados con el software Pegasus

Frente al señalamiento del sargento viceprimero Darwin Ramírez como presunto ejecutor de seguimientos ilegales, la entidad aclaró que el sector defensa no emite ni tolera órdenes contrarias a la ley.

Además, precisó que el uniformado no desempeña funciones de inteligencia o contrainteligencia ni ha pertenecido al Comando de Apoyo de Combate de Contrainteligencia Militar, y que desde hace más de tres años cumple labores de seguridad en el Ministerio de Defensa.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Ejército Nacional

Suspenden permisos para el porte de armas en Bogotá y Cundinamarca durante 2026

Animales

‘Canela’, la perrita que estuvo a punto de ser aplastada por un compactador de basura: esto la salvó

Boyacá

Tragedia: cuatro personas fallecieron al interior de una mina en Soacha, Boyacá

Otras Noticias

Liga BetPlay

¡Vuelve la Liga BetPlay! Los partidazos de este fin de semana en Colombia y el mundo

Prográmese para los mejores partidos del fin de semana del 17 y 18 de enero en Colombia y el mundo.

Venezuela

Delcy Rodríguez destituyó a ministro señalado de ser testaferro de Maduro

Se trata de Álex Saab, empresario de origen colombiano, que había sido designado ministro de Industria en octubre de 2024 por Nicolás Maduro.

La casa de los famosos

Calabozo en La Casa de los Famosos Colombia 2026: ¿en qué consiste este castigo?

Gobierno Nacional

¿En cuánto queda el precio del licor y del cigarrillo con el decreto de emergencia económica?

EPS

¿Quién maneja las EPS intervenidas? La Supersalud aclaró que no las administra, sino que vigila los recursos