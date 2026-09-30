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Universidades públicas afectadas por el terremoto regresaron a clases: Ministerio de Educación acompaña a los estudiantes

115 instituciones públicas se han visto afectadas después del terremoto y los estudiantes han vuelto a clases progresivamente bajo modalidades presenciales, hibridas y virtuales.

Ministerio de Educación confirmó regreso a clases tras terremoto.
Foto: Ministerio de Educación

Noticias RCN

septiembre 30 de 2026
02:03 p. m.
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El Ministerio de Trabajo informó que, después de las afectaciones que sufrieron más de 165 mil estudiantes por el terremoto del 10 de agosto en Colombia, regresaron progresivamente las clases en las instituciones de educación superior públicas.

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En compañía de diferentes instituciones como el ICETEX o la Asociación Colombiana de Universidades (ASCUN), informan que se han activado medidas de apoyo para identificar las necesidades en los territorios más afectados.

Cifras de instituciones públicas tras el terremoto

El Ministerio de Educación informó que se interrumpieron las clases para más de 165.800 estudiantes debido a la afectación que sufrieron 115 instituciones públicas y que la reactivación de las clases ha permitido avanzar con la identificación de los daños sin dejar de lado las necesidades de los estudiantes.

Según los últimos reportes, el costo de la reconstrucción de las 115 estructuras afectadas se estima en 2,7 billones de pesos, cifra que podría cambiar de acuerdo a próximos estudios y revisiones técnicas.

El regreso a clases se ha realizado de acuerdo a las condiciones que ha puesto cada institución y ha sido posible mediante modalidades presenciales, híbridas y virtuales.

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100% de población estudiantil se reincorporó a las clases

El reinicio de las actividades académicas en las instituciones de educación superior públicas marca el fin de la primera fase de atención a la emergencia logrando que tanto estudiantes universitarios como de colegios se reincorporen a las clases y ahora el Gobierno Nacional junto a las demás entidades deberán centrar los esfuerzos en la reestructuración de las instituciones afectadas.

"Alcanzar el 100% de reactivación no significa que la tarea haya terminado, significa que ningún estudiante afectado está hoy por fuera del servicio educativo y que comienza una nueva etapa para el Ministerio basada en recuperar plenamente las aulas y fortalecer las condiciones de aprendizaje", informó el Ministerio de Educación en su comunicado oficial del 29 de septiembre.

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