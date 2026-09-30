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Estafan a más de 200 personas que tramitaron su pasaporte en página web falsa

La Gobernación de Bolívar alertó la red de estafa que opera detrás del portal micancilleria.com que roba datos personales y dinero.

Yhonay Díaz

septiembre 30 de 2026
01:55 p. m.
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Una red de estafa digital está afectando a colombianos que buscan tramitar sus pasaportes a través de internet.

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La Gobernación de Bolívar alertó sobre un portal web fraudulento que ya habría perjudicado a más de 200 personas en todo el país, robando tanto sus datos personales como sus recursos económicos.

Uno de los casos más graves afectó a una familia de la zona insular de Cartagena que perdió casi un millón de pesos de sus ahorros; así lo confirmó Dailester Rocha, una de las víctimas:

Cuando llegamos allá la sorpresa, las vigilantes nos atienden y me dicen no, ustedes no tienen cita.

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Más de 200 estafados en falsa página de pasaportes

De acuerdo con la Gobernación de Bolívar, cerca de 200 personas habrían suministrado sus datos personales y realizado transferencias bancarias a través del dominio micancilleria.com, un sitio web que simula ser oficial pero que opera con fines delictivos.

Las autoridades confirmaron que esta modalidad de estafa se presenta en todo el país, porque es una página que opera a nivel nacional.

La Secretaría General de la entidad territorial hizo un llamado urgente a los ciudadanos para que realicen este tipo de trámites únicamente a través de la página oficial www.gobernaciondebolivar.gov.co y los canales autorizados por el gobierno colombiano.

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Denunciar el caso si fue estafado por falsa página de pasaportes

Las autoridades competentes ya tienen conocimiento de la situación y se han presentado múltiples denuncias.

Sin embargo, pese a las denuncias formalizadas, el dominio web de la presunta estafa continúa activo, lo que representa un riesgo latente para más ciudadanos.

La modalidad de la estafa consiste en que los usuarios encuentran el portal fraudulento, generalmente a través de búsquedas en Google, ingresan sus datos personales completos, realizan transferencias de dinero creyendo que están pagando los derechos del trámite oficial, y posteriormente descubren que nunca tuvieron una cita real en las oficinas.

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