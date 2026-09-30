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Director de colegio habría abusado sexualmente a un estudiante de 15 años en Bogotá

El docente fue en el barrio Alameda, Lucero Bajo, en la localidad de Ciudad Bolívar, en el sur de Bogotá.

Yhonay Díaz

septiembre 30 de 2026
08:05 a. m.
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Las autoridades capturaron a un hombre que se desempeñaba como director de una fundación educativa en el barrio Alameda, Lucero bajo, en localidad de Ciudad Bolívar, en el sur de Bogotá, señalado de presunto abuso sexual contra un adolescente de 15 años.

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Los hechos habrían ocurrido cuando el menor asistía a clases de refuerzo escolar en la institución, y el hombre, aprovechándose de la confianza del estudiante, al parecer, lo llevó a su casa.

De acuerdo con la investigación, el abuso sexual se registró el pasado 10 de agosto en el interior de la vivienda del docente.

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Director de colegio habría encerrado y abusado a alumno en su casa

Las investigaciones señalan que el director, tras una clase, invitó al menor a su casa, una vez en el inmueble, lo habría encerrado y cometido actos sexuales en su contra.

El teniente coronel, Manuel Saavedra, jefe de protección y servicios especiales, explicó que:

El hombre, el pasado 10 de agosto, al parecer, había engañado a un adolescente de 15 años que asistía a clases de refuerzo escolar.

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Capturaron en el sur de Bogotá a director de colegio que habría abusado a estudiante

Tras la denuncia de la víctima, a través de “labores de inteligencia e investigación en el barrio Alameda Lucero bajo, nuestros investigadores lograron la captura mediante orden judicial, de un hombre requerido por el presunto delito de acto sexual violento agravado”, indicó el teniente coronel Saavedra.

El capturado manifestó desempeñarse como director de la fundación desde hace más de 10 años y dijo tener más de 35 años de experiencia como docente.

El caso está bajo investigación judicial y se espera que en los próximos días se conozcan más detalles sobre el proceso que enfrentará el capturado, quien deberá responder ante la justicia por el presunto abuso de un menor.

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