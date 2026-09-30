Resultado Super Astro Sol hoy, 30 de septiembre: número y signo ganador del sorteo

El Super Astro Sol realizó este miércoles 30 de septiembre de 2026 un nuevo sorteo en Colombia.

Varios jugadores estuvieron pendientes de las cuatro cifras y el signo zodiacal que definieron a los ganadores de la jornada, quienes podrán recibir diferentes premios dependiendo de los aciertos obtenidos.

Resultado del Super Astro Sol hoy, 30 de septiembre de 2026

El sorteo del Super Astro Sol de este miércoles dejó como combinación ganadora el siguiente número.

Estos fueron los resultados:

Número ganador: XXXX

Signo zodiacal: XXXX

Los participantes deben revisar cuidadosamente el tiquete, debido a que las cifras tienen que coincidir en el orden establecido y estar acompañadas por el signo zodiacal seleccionado para acceder al plan de premios.

El Super Astro Sol es una de las dos modalidades disponibles de este juego de suerte y azar en Colombia. La otra es Super Astro Luna, que realiza su sorteo durante la noche.

¿Cómo jugar Super Astro Sol y cuánto paga?

Participar en Super Astro es sencillo. El jugador debe seleccionar una combinación de cuatro cifras, desde 0000 hasta 9999, y relacionarla con uno de los 12 signos del zodiaco.

Las apuestas pueden realizarse desde $500 hasta $10.000. Además, existe la posibilidad de jugar una misma combinación con todos los signos zodiacales.

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El premio depende de la cantidad de números acertados. Quien consiga las cuatro cifras en el orden correcto y el signo recibe 42.000 veces el valor apostado.

Si acierta las últimas tres cifras más el signo, obtiene 1.000 veces la apuesta, mientras que acertar las últimas dos cifras y el signo entrega 100 veces el dinero jugado.

De esta manera, una apuesta de $1.000 que consiga las cuatro cifras y el signo ganador puede entregar un premio bruto de $42 millones, antes de los descuentos que correspondan.

Los jugadores deben conservar el tiquete original en buen estado, ya que este documento es necesario para reclamar un premio cuando la apuesta se realiza en un punto físico autorizado.

*Este contenido fue creado con apoyo de una Inteligencia Artificial y revisado por un periodista del equipo de Noticias RCN*