Ministerio de Educación abre investigación preliminar a la Universidad de Pamplona

El Ministerio de Educación Nacional anunció la apertura de una investigación administrativa preliminar contra la Universidad de Pamplona, luego de identificar hallazgos relacionados con posibles irregularidades en el gobierno institucional de la institución educativa.

Anuncian investigación a la Universidad de Pamplona

La decisión fue comunicada este 28 de septiembre de 2026 y hace parte de las funciones de inspección y vigilancia que ejerce el Ministerio sobre el servicio público de educación superior.

De acuerdo con la información divulgada por la cartera, durante esta semana se realizará una visita de inspección y vigilancia a la Universidad de Pamplona.

El objetivo será verificar las denuncias que estarían relacionadas con posibles irregularidades en materia contractual.

El Ministerio señaló además que continuará adelantando las actuaciones correspondientes frente a la situación de la universidad y que fortalecerá su labor de seguimiento institucional.

“En cumplimiento de las instrucciones del señor presidente de la República, Abelardo de la Espriella, y en ejercicio de la función de suprema inspección y vigilancia del servicio público de educación superior, delegada por el mismo, el Ministerio de Educación Nacional informa que viene adelantando las acciones correspondientes frente a la situación de la Universidad de Pamplona y que continuará fortaleciendo su actuación institucional”.

Como parte del proceso, la cartera de Educación también informó que ordenó iniciar una investigación administrativa preliminar contra la Universidad de Pamplona, sus directivos y los órganos de administración y control.

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La investigación tendrá como propósito establecer los hechos relacionados con las denuncias y determinar si existen irregularidades que requieran actuaciones adicionales por parte de las autoridades educativas.

Por ahora, el Ministerio adelantará la visita de inspección y continuará recopilando información antes de que se adopten nuevas decisiones dentro del proceso.