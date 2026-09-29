CANAL RCN
Colombia

Ministerio de Educación abre investigación preliminar a la Universidad de Pamplona

De acuerdo con la información divulgada por la cartera, durante esta semana se realizará una visita de inspección y vigilancia a la Universidad de Pamplona.

Foto: X @Unipamplona

Noticias RCN

septiembre 29 de 2026
08:27 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El Ministerio de Educación Nacional anunció la apertura de una investigación administrativa preliminar contra la Universidad de Pamplona, luego de identificar hallazgos relacionados con posibles irregularidades en el gobierno institucional de la institución educativa.

Anuncian investigación a la Universidad de Pamplona

Polémica por el millonario arriendo de la sede de la JEP en Bogotá: ¿qué hay detrás del contrato?
RELACIONADO

Polémica por el millonario arriendo de la sede de la JEP en Bogotá: ¿qué hay detrás del contrato?

La decisión fue comunicada este 28 de septiembre de 2026 y hace parte de las funciones de inspección y vigilancia que ejerce el Ministerio sobre el servicio público de educación superior.

De acuerdo con la información divulgada por la cartera, durante esta semana se realizará una visita de inspección y vigilancia a la Universidad de Pamplona.

El objetivo será verificar las denuncias que estarían relacionadas con posibles irregularidades en materia contractual.

El Ministerio señaló además que continuará adelantando las actuaciones correspondientes frente a la situación de la universidad y que fortalecerá su labor de seguimiento institucional.

“En cumplimiento de las instrucciones del señor presidente de la República, Abelardo de la Espriella, y en ejercicio de la función de suprema inspección y vigilancia del servicio público de educación superior, delegada por el mismo, el Ministerio de Educación Nacional informa que viene adelantando las acciones correspondientes frente a la situación de la Universidad de Pamplona y que continuará fortaleciendo su actuación institucional”.

Como parte del proceso, la cartera de Educación también informó que ordenó iniciar una investigación administrativa preliminar contra la Universidad de Pamplona, sus directivos y los órganos de administración y control.

Universidad Nacional registró la cifra más baja de aspirantes en los últimos 20 años
RELACIONADO

Universidad Nacional registró la cifra más baja de aspirantes en los últimos 20 años

La investigación tendrá como propósito establecer los hechos relacionados con las denuncias y determinar si existen irregularidades que requieran actuaciones adicionales por parte de las autoridades educativas.

Por ahora, el Ministerio adelantará la visita de inspección y continuará recopilando información antes de que se adopten nuevas decisiones dentro del proceso.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Vallenato

Murió Náfer Durán, Rey Vallenato y primer acordeonero de Diomedes Díaz

Abuso sexual

Secuestró, golpeó y abusó sexualmente a su novia de 16 años en el sur de Bogotá

Nueva York

Soldado colombiano será trasladado desde Nueva York para continuar tratamiento y recibir trasplante de pulmón

Otras Noticias

FIFA

Sigue la crisis: FIFA responde a la UEFA y la acusa de crear una campaña de desinformación

La disputa entre las dos entidades marcará el rumbo de las próximas elecciones de marzo para conocer al nuevo presidente de la FIFA.

Karol G

Bruno Mars reaccionó al sensual baile entre Karol G y Drake: ¿se mostró celoso?

El artista tomó sus redes sociales para referirse a la viral presentación de la antioqueña en Houston.

Pensiones

Colombia quedó entre los peores países para jubilarse en 2026

Asia

Suspenden búsqueda de desaparecidos tras avalancha en el Himalaya

Enfermedades

Hay alerta en el Meta por muertes asociadas al dengue: síntomas y cómo prevenirlo