Gobierno De la Espriella evalúa la aspersión aérea con drones: esto dijo el ministro Cancino

El ministro de Justicia, Iván Cancino, aseguró durante un debate de control político en la Comisión Quinta del Senado que el gobierno del presidente Abelardo de la Espriella estudia la posibilidad de retomar la aspersión aérea para la erradicación de cultivos ilícitos, aunque insistió en que cualquier iniciativa deberá cumplir con los requisitos legales, ambientales y sociales establecidos.

Durante su intervención, el jefe de la cartera ministerial respondió a las preocupaciones sobre los posibles efectos de esta práctica en las comunidades y reiteró que no se pretende desconocer mecanismos como la consulta previa ni las conversaciones con la población.

“La respuesta fue muy clara”, afirmó, al señalar que el eventual programa no busca “experimentar” con las personas, sino evaluar los efectos de determinados componentes químicos sobre los cultivos.

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Enfoque técnico y sin presencia de comunidades

Cancino explicó que el piloto que analiza el Gobierno estaría enfocado en verificar si los compuestos utilizados generan los resultados esperados sobre las plantas ilícitas y no en medir impactos sobre seres humanos. Por ello, recalcó que uno de los requisitos fundamentales es evitar la presencia de personas en las zonas donde eventualmente se desarrollen las pruebas.

“Se trata de cuidarlo, de que no esté presente, de alejarlo y ver qué le causa a la mata”, sostuvo el ministro, quien cuestionó las críticas anticipadas al proyecto sin que este haya sido presentado formalmente. Según indicó, el objetivo es garantizar que cualquier procedimiento se realice bajo estrictos parámetros de seguridad.

Revisan precisión tecnológica y capacidades de la Policía

El jefe de la cartera de Justicia también reconoció que existen decisiones judiciales, entre ellas tutelas, que han frenado este tipo de iniciativas en el pasado. No obstante, señaló que uno de los principales debates al interior del Gobierno ha sido la necesidad de aumentar los estándares técnicos para reducir riesgos y mejorar la precisión de las operaciones.

En ese sentido, afirmó que actualmente se revisan aspectos relacionados con los “polígonos de afectación”, la precisión del goteo y la delimitación de las áreas de intervención. Además, indicó que el Consejo Nacional de Estupefacientes analiza incluso las condiciones técnicas de los aviones de la Policía para garantizar que los procedimientos puedan ejecutarse con mayor exactitud.

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De acuerdo con Cancino, los avances tecnológicos disponibles permitirían mejorar considerablemente la precisión de las aspersiones, un aspecto que, según dijo, ha sido objeto de una revisión exhaustiva antes de cualquier decisión sobre la eventual reactivación de esta estrategia de lucha contra los cultivos ilícitos.