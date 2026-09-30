“Fuimos invisibles”: Hospital San José cuestionó falta de comunicación de Nueva EPS

Los afiliados a la Nueva EPS ya no recibirán atención en consulta externa, cirugías programadas ni otros servicios ambulatorios en el Hospital San José de Bogotá a partir de este 1 de octubre, luego de que la institución diera por terminado su contrato con la entidad promotora de salud ante la falta de acuerdos para su continuidad.

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Así lo confirmó el director del centro asistencial, Carlos Pérez, quien aseguró que no hubo comunicación por parte de la intervención de la EPS para buscar una renovación del convenio. “Hasta hoy se atenderán los pacientes” que tenían servicios programados, indicó el directivo durante una entrevista con Noticias RCN.

Pacientes de Nueva EPS deberán ser redireccionados

De acuerdo con Pérez, desde este miércoles únicamente serán atendidos casos de urgencias y urgencias vitales de afiliados a la Nueva EPS. Los pacientes con consultas, procedimientos o cirugías programadas deberán acudir a los canales de atención de la aseguradora para conocer cuál será su nuevo prestador de servicios de salud.

“El problema lo tiene que resolver la EPS, no la institución”, afirmó el director del hospital, quien explicó que los usuarios deberán dirigirse a los centros de atención de la entidad para recibir información sobre la reprogramación de sus servicios médicos.

El directivo también expresó su inconformidad por la falta de acercamientos con la administración de la Nueva EPS. “Parece que fuimos invisibles en esas circunstancias”, señaló, al tiempo que reiteró que el hospital mantiene disposición para retomar una relación contractual si se presentan nuevas condiciones.

Fomag mantendrá la atención y avanzan acuerdos de pago

En contraste, Pérez confirmó que los afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag) sí continuarán recibiendo atención en el Hospital San José. Según explicó, recientemente sostuvo una reunión con representantes del fondo en la que se definieron plazos para la firma del contrato y el pago de obligaciones pendientes.

“Los pacientes que tenían citas o cirugías esta semana pueden asistir al hospital normalmente”, precisó.

El director del centro médico también advirtió sobre las dificultades financieras que atraviesan los hospitales debido a los retrasos en los pagos por parte de algunas entidades. Aseguró que esta situación ha generado inconvenientes con proveedores e incluso la cancelación de procedimientos por falta de insumos.

“Nos ha tocado cancelar cirugías porque no tenemos los insumos” necesarios, afirmó Pérez, quien calificó la situación como una cadena de afectaciones que compromete el funcionamiento de las instituciones de salud y la prestación oportuna de los servicios a los pacientes.