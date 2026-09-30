EE. UU. sanciona a 10 personas vinculadas al Tren de Aragua por millonario esquema de robo y lavado de dinero

El Gobierno de Estados Unidos anunció este miércoles sanciones contra 11 personas presuntamente vinculadas al Tren de Aragua (TdA), organización catalogada por Washington como Organización Terrorista Extranjera.

Entre los sancionados figuran 10 individuos señalados de participar en un esquema que habría robado millones de dólares a instituciones financieras estadounidenses, así como un supuesto líder de la estructura criminal relacionado con actividades de minería ilegal de oro.

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La medida fue anunciada por el Departamento de Estado y ejecutada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro. Según las autoridades estadounidenses, las sanciones buscan afectar las redes financieras del grupo criminal y perseguir los recursos obtenidos mediante actividades ilícitas.

El esquema que habría vaciado cajeros automáticos

De acuerdo con la información oficial, uno de los principales responsables del plan sería Aníbal Alexander Canelón Aguirre, alias “Prometheus”, incluido en la lista de los 10 fugitivos más buscados por el FBI. Las autoridades sostienen que el señalado habría coordinado una operación mediante la cual se sustraía efectivo de cajeros automáticos ubicados en Estados Unidos utilizando software malicioso instalado por miembros de la organización.

Según el Departamento de Estado, el programa informático obligaba a los cajeros a dispensar dinero en efectivo, que posteriormente era lavado e integrado a las finanzas del Tren de Aragua. Washington aseguró que el esquema permitió el robo de millones de dólares a entidades financieras del país.

Señalamientos por minería ilegal y narcotráfico

Las sanciones también alcanzan a Juan Gabriel Rivas Núñez, alias “Juancho”, identificado por Estados Unidos como uno de los líderes del Tren de Aragua. Según el Gobierno estadounidense, Rivas Núñez operaba desde varios países de Suramérica y estaría involucrado en actividades de minería ilegal de oro, exportación de narcóticos y otros delitos violentos.

En su declaración, la Administración Trump advirtió que continuará persiguiendo a quienes financien o mantengan vínculos comerciales con el Tren de Aragua. “Estados Unidos irá tras usted y sus activos, sin importar dónde se esconda”, señaló el portavoz del Departamento de Estado, Tommy Pigott, al referirse a las acciones adoptadas contra la organización criminal transnacional.

Las medidas fueron adoptadas en virtud de órdenes ejecutivas estadounidenses dirigidas a combatir organizaciones criminales transnacionales, así como grupos terroristas y sus redes de apoyo.