"El futbol es y seguirá siendo el corazón del estadio de Bogotá": Carlos Fernando Galán sobre el nuevo estadio

Este miércoles 30 de septiembre se anunció oficialmente la entrega del nuevo estadio El Campín y el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, confirmó que en diciembre de 2028 estará finalizado el proyecto.

Durante el anuncio, que tuvo lugar en el Movistar Arena junto con directivos de Sencia, también se confirmó que las obras iniciarán el 30 de septiembre.

Una de las preguntas que recibió el alcalde acerca del uso del nuevo escenario fue referente al fútbol y el papel que tendrá frente a conciertos u otros eventos que requieran la utilización del escenario; en los últimos días se generó una fuerte polémica por la negativa por parte de Sencia a prestar el estadio para la final de la Liga Femenina por el montaje del escenario para el concierto de BTS.

¿Qué dijo Carlos Fernando Galán sobre el préstamo del estadio para partidos de fútbol?

Carlos Fernando Galán fue claro acerca del papel que el fútbol tendrá una vez sea entregado el nuevo estadio: "El fútbol es y seguirá siendo el corazón del estadio de Bogotá", afirmó el mandatario y agregó que, a raíz de la importancia que Bogotá ha adquirido para recibir grandes conciertos, era necesario garantizar que las dos actividades puedan convivir, dejando claro que la prioridad es el fútbol.

"Depende de una buena programación y comunicación entre las partes involucradas", explicó el alcalde; también informó que el nuevo estadio contará con una gradería retráctil en el costado sur que servirá como escenario para los conciertos sin que se vea afectada la gramilla y se logrará reducir considerablemente el tiempo de montaje y desmontaje para que el estadio no sea ocupado durante tantos días.

El Campín no podrá ser usado durante más de 20 días por concierto de BTS

La conversación acerca del uso del futuro estadio toma relevancia debido a los eventos que están sucediendo en la ciudad en los últimos días; a raíz del concierto que BTS brindará en Bogotá el 2 y 3 de octubre, el estadio no se podrá usar durante casi 22 días días debido a los 10 días que se requieren para hacer el montaje y montaje del escenario.

Varios partidos han tenido que ser aplazados y reprogramados debido a la llegada de la banda coreana y se espera que más juegos deban cambiar de fecha debido a conciertos que ya están programados en lo que queda del año.