CANAL RCN
Colombia

Anuncian contundente decisión sobre el bar donde estuvo Jaime Esteban Moreno: ¿Qué pasó?

Desde el Concejo de Bogotá se ha pedido que el Ministerio del Trabajo inspeccione las condiciones laborales del establecimiento.

Foto: Before Club.
Nicolás Martínez Sánchez

febrero 03 de 2026
09:27 p. m.
La concejal Sandra Forero le solicitó al Ministerio de Trabajo verificar las condiciones de Before Club, el bar en donde estuvo Jaime Esteban Moreno antes de ser asesinado en plena vía pública de Bogotá.

A través de un derecho de petición, la cabildante solicitó que se inspeccionaran las normas laborales. Empero, no hubo respuesta, por lo que se fue por el camino de la tutela.

La tutela de la concejal

El Juzgado 26 Civil de Bogotá falló a su favor y le ordenó al ministerio responder a la solicitud en un lapso de 48 horas después de ser notificado. Deberá informar qué labores se han tomado para garantizar los derechos de los trabajadores.

Moreno era un joven de 20 años que estaba en séptimo semestre en la Universidad de Los Andes. En la noche del jueves 30 de octubre de 2025, fue a la fiesta Relaja La Pelvis que se estaba llevando a cabo en el bar por Halloween.

¿Cómo ocurrió el asesinato de Moreno?

Las cámaras grabaron el momento en el que salió junto a una persona. Sin embargo, un grupo salió detrás, dándole inicio al trágico desenlace. En la madrugada del 31 de octubre y a pocas cuadras, Moreno fue brutalmente golpeado hasta quedar en estado crítico.

El joven, acompañado de la Policía, llegó al Hospital Chapinero; pero su estado obligó a que lo llevaran hasta el Simón Bolívar. Presentó un trauma craneoencefálico que culminó con paro cardiorrespiratorio.

Hasta el momento, dos personas han sido capturadas: Juan Carlos Suárez y Ricardo González. El primero fue arrestado el día de los hechos y se le acusa de homicidio, dado que habría participado en la golpiza.

Por su parte, el segundo se presentó ante las autoridades en Cartagena y responderá por lo mismo. Dependiendo del desarrollo que tome el proceso, podrían recibir penas de 33 a 50 años de cárcel.

