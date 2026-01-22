Estos podrían ser los años de cárcel para los presuntos implicados en el asesinato de Jaime Esteban Moreno

En las últimas horas, se conoció el escrito de acusación de la Fiscalía contra los dos presuntos implicados en el brutal asesinato de Jaime Esteban Moreno, ocurrido durante la noche y madrugada de Halloween en Bogotá.

Moreno tenía 20 años y hacía tres años se había graduado como bachiller del colegio San Bartolomé La Merced. Cursaba séptimo semestre de Ingeniería de Sistemas y Computación en la Universidad de Los Andes y era fanático de Independiente Santa Fe.

Minuto a minuto: así ocurrió el asesinato

En la noche del jueves 30 de octubre, el joven asistió al bar Before Club por la calle 64 con avenida Caracas. Allí se estaba realizando una fiesta de Halloween llamada Relaja la Pelvis.

La situación se tornó trágica cuando Moreno salió del lugar acompañado de una persona. Sobre las 3:05 a.m. del viernes 31 de octubre, las cámaras grabaron a pocas cuadras del bar el momento en el que un grupo de personas golpeó a Moreno.

Los videos mostraron a tres personas, quienes también habían estado en la fiesta. Le propinaron una fuerte golpiza, incluso con patadas en la cabeza cuando estaba en el suelo.

Implicados podrían recibir penas de hasta 50 años de cárcel

Con ayuda de la Policía, el estudiante fue llevado de emergencias al Hospital Chapinero. Presentó un trauma craneoencefálico, por lo cual fue trasladado al Hospital Simón Bolívar, en donde murió tras un paro cardiorrespiratorio.

Paralelamente, la Policía arrestó a tres personas: Juan Carlos Suárez Ortiz, Kaleidymar Paola Fernández Sulbarán y Bertha Parra Torres. A las pocas horas, quedaron en libertad las dos mujeres.

A Suárez, quien fue estudiante de Los Andes, lo enviaron a prisión. Las autoridades también pusieron en marcha la búsqueda de otra persona: Ricardo González. Este hombre se terminó entregando en Cartagena.

De igual forma, se emitió una orden de captura contra Fernández, dado que ella les habría dicho a los hombres que debían golpear al joven. Es decir, los incitó. Con respecto a Suárez y González, ambos siguen en prisión.

En el escrito de acusación, la Fiscalía los acusó a ambos por homicidio y ninguno aceptó los cargos. De acuerdo con el artículo 103 del Código Penal, de ser hallados culpables, pueden recibir condenas que van de los 400 a 600 meses de prisión (33 a 50 años), dado que Moreno fue atacado en estado de indefensión.