CANAL RCN
Colombia

Estos podrían ser los años de cárcel para los presuntos implicados en el asesinato de Jaime Esteban Moreno

La Fiscalía ya tiene listo el escrito de acusación contra Juan Carlos Suárez y Ricardo González.

Condena para asesinos de Jaime Moreno
Foto: Noticias RCN

Nicolás Martínez Sánchez

enero 22 de 2026
06:07 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

En las últimas horas, se conoció el escrito de acusación de la Fiscalía contra los dos presuntos implicados en el brutal asesinato de Jaime Esteban Moreno, ocurrido durante la noche y madrugada de Halloween en Bogotá.

Juez ratificó cárcel para uno de los implicados en el asesinato del estudiante Jaime Esteban Moreno
RELACIONADO

Juez ratificó cárcel para uno de los implicados en el asesinato del estudiante Jaime Esteban Moreno

Moreno tenía 20 años y hacía tres años se había graduado como bachiller del colegio San Bartolomé La Merced. Cursaba séptimo semestre de Ingeniería de Sistemas y Computación en la Universidad de Los Andes y era fanático de Independiente Santa Fe.

Minuto a minuto: así ocurrió el asesinato

En la noche del jueves 30 de octubre, el joven asistió al bar Before Club por la calle 64 con avenida Caracas. Allí se estaba realizando una fiesta de Halloween llamada Relaja la Pelvis.

La situación se tornó trágica cuando Moreno salió del lugar acompañado de una persona. Sobre las 3:05 a.m. del viernes 31 de octubre, las cámaras grabaron a pocas cuadras del bar el momento en el que un grupo de personas golpeó a Moreno.

Los videos mostraron a tres personas, quienes también habían estado en la fiesta. Le propinaron una fuerte golpiza, incluso con patadas en la cabeza cuando estaba en el suelo.

Implicados podrían recibir penas de hasta 50 años de cárcel

Con ayuda de la Policía, el estudiante fue llevado de emergencias al Hospital Chapinero. Presentó un trauma craneoencefálico, por lo cual fue trasladado al Hospital Simón Bolívar, en donde murió tras un paro cardiorrespiratorio.

Caso de Jaime Esteban Moreno: nuevos datos reveladores sobre el crimen
RELACIONADO

Caso de Jaime Esteban Moreno: nuevos datos reveladores sobre el crimen

Paralelamente, la Policía arrestó a tres personas: Juan Carlos Suárez Ortiz, Kaleidymar Paola Fernández Sulbarán y Bertha Parra Torres. A las pocas horas, quedaron en libertad las dos mujeres.

A Suárez, quien fue estudiante de Los Andes, lo enviaron a prisión. Las autoridades también pusieron en marcha la búsqueda de otra persona: Ricardo González. Este hombre se terminó entregando en Cartagena.

De igual forma, se emitió una orden de captura contra Fernández, dado que ella les habría dicho a los hombres que debían golpear al joven. Es decir, los incitó. Con respecto a Suárez y González, ambos siguen en prisión.

En el escrito de acusación, la Fiscalía los acusó a ambos por homicidio y ninguno aceptó los cargos. De acuerdo con el artículo 103 del Código Penal, de ser hallados culpables, pueden recibir condenas que van de los 400 a 600 meses de prisión (33 a 50 años), dado que Moreno fue atacado en estado de indefensión.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Cartagena

Hay alerta en las playas de Cartagena por presencia de peligrosa especie: ¿qué puede causar en las personas?

Ministerio de Hacienda

Tarifas del servicio de energía podrían aumentar por decreto que expidió el Gobierno durante la emergencia económica

Policía Nacional

Capturan a 3 personas en Medellín por extorsión durante operativos en San Javier y Laureles

Otras Noticias

Yeison Jiménez

Reconocido cantante reveló que Yeison Jiménez se le 'presentó' y se despidió de él: impactante anécdota

En una entrevista, el cantante contó que fue lo que le dijo Yeison Jiménez en la despedida.

Bélgica

Ataque con cuchillo en manifestación kurda en Bélgica dejó seis heridos

Según información, todas las víctimas fueron trasladadas a centros hospitalarios y cuatro personas fueron detenidas en relación con lo ocurrido.

Cuidado personal

El mercado del cuidado capilar en Colombia alcanza los USD 474 millones e impulsa la economía

Boca Juniors

Boca Juniors sorprende y busca a jugador de la selección Colombia tras desistir de Marino

Finanzas personales

Corte recalca los casos específicos en que los hijos deben pagar cuota alimentaria de sus padres