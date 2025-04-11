Se pronunció el bar donde estuvo el estudiante de Los Andes que fue asesinado: “No entendemos”

Sigue la consternación por el asesinato de Jaime Esteban Moreno en la noche de Halloween. Lo que parecía ser una celebración, terminó en tragedia.

Moreno se había graduado de bachiller en 2022 del colegio San Bartolomé La Merced y a sus 20 años estaba cursando séptimo semestre de Ingeniería de Sistemas y Computación en la Universidad de Los Andes. Uno de sus principales pasatiempos era el ajedrez y tenía interés en aplicar a un intercambio en Europa.

¿Quién era Jaime Esteban Moreno?

El hecho donde comenzó la tragedia fue Before Club, un bar ubicado sobre la avenida Caracas con calle 63 en Bogotá. Entre la noche del 30 y madrugada del 31 de octubre, celebración de Halloween, se llevó a cabo Relaja la Pelvis; evento al cual acudió el joven estudiante.

Todavía se encuentra bajo investigación lo ocurrido en el bar: la pelea en cuestión que desembocó después en la golpiza. Las autoridades tienen testimonios y videos con los que están tratando de esclarecer lo ocurrido en el menor tiempo posible.

Moreno salió con un amigo del bar y por detrás llegaron varias personas a golpearlo, incluso cuando estaba tendido en el suelo. La Policía atendió el llamado de emergencia y lo acompañó hacia un centro médico.

El joven murió en el Hospital Simón Bolívar. Paralelamente, fueron detenidas tres personas; dos mujeres (quienes quedaron libres) y el hombre. Aún se busca a otro sujeto implicado.

Bar rompió el silencio: dueño hizo el mismo recorrido del estudiante

Este 4 de noviembre, Before Club emitió un comunicado. Por un lado, precisó que la golpiza ocurrió a tres cuadras de sus instalaciones, un área que no es de su propiedad.

El bar indicó que ha estado presto a los requerimientos de la Fiscalía: “Reiteramos nuestra total disposición de colaborar con las autoridades competentes, a través de nuestro equipo jurídico”. Además, le hizo un llamado al Distrito para que el transporte público sea de 24 horas.

Asimismo, a través de un video se pronunció el dueño del establecimiento, Andrés Solano, quien transitó por el mismo recorrido que hizo Moreno. “Él se va caminando con su amigo tranquilamente. Desde Before no pasó nada, no se vinieron peleando ni nada por el estilo. No entendemos por qué fue hacia abajo, en donde no hay nada y es muy solo a las 3:00 a.m.”.