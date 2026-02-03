Petro no se guardó nada y respondió al polémico audio de ‘Pipe Tuluá’: “No me asusto”

La espera terminó y finalmente ‘Pipe Tuluá’ fue extraditado a Estados Unidos. El logro es histórico, teniendo en cuenta que ha sido uno de los criminales más poderosos en el país.

Andrés Felipe Marín Silva se encargó de construir un imperio criminal que ha cobrado vidas. Desde hace más de 20 años, ha manejado los lazos de la delincuencia en el Valle del Cauca.

La extradición y audio de ‘Pipe Tuluá’: ¿Una amenaza?

No por nada era el máximo cabecilla de La Inmaculada, una estructura que siembra terror en el departamento. Lo curioso es que ‘Pipe Tuluá’ llevaba en la cárcel desde hace más de 10 años, pero siguió controlando el imperio.

Estaba cumpliendo una condena de más de 30 años tras ser culpable por casi 50 homicidios. Sin embargo, la justicia en Texas lo pidió en extradición para que respondiera por conspiración y tráfico internacional de cocaína.

Después de varios meses, finalmente el trámite se hizo realidad. El operativo comenzó en la madrugada de este martes y contó con un robusto esquema de seguridad. Comenzó en la estación de Los Mártires, pasó por una base aérea y arribó a suelo norteamericano.

Contundente respuesta del presidente

Cuando todo parecía culminar ahí, la precandidata Vicky Dávila reveló una inquietante y grave información. Al parecer, ‘Pipe Tuluá’ le habría dado dinero a Juan Fernando Petro, con el propósito de que ingresara en la campaña presidencial de su hermano Gustavo en 2022.

Por medio de un audio, el propio criminal dijo: “Nosotros a su hermano sí lo compramos y tenemos pruebas donde le pasamos mucho dinero para su campaña”. Dávila también compartió una foto de lo que supuestamente fue una llamada entre el hermano del presidente y Marín.

Después de su reunión con Trump y en entrevista con Caracol Radio, el mandatario habló: “Si yo quisiera, estaría lleno de billete, solo que estaría muerto o preso. Esos chantajes no van conmigo, no me asusto con eso. He dicho que no me hago elegir por asesinos, sino por el voto del pueblo”. También habló con su hermano y dijo que eso no existió.