Radican denuncia contra hermano del presidente Petro por supuesto audio de Pipe Tuluá

Una denuncia penal fue radicada este martes, 3 de febrero, ante la Fiscalía, en contra de Juan Fernando Petro, hermano del presidente Gustavo Petro, por el supuesto audio de Pipe Tuluá revelado por la precandidata presidencial Vicky Dávila, en el que advierte que entraron dineros de ‘La Inmaculada’ a la campaña Petro presidente, en 2022.

El sábado, 31 de enero, días antes a su reunión con el presidente Donald Trump, en Washington D.C., el mandatario ordenó al ministro de Justicia encargado, Andrés Idárraga, enviar a los Estados Unidos “a alias ‘Pipe Tuluá’, señor Andrés Marín Silva (…) por intentar comprar funcionarios públicos con dineros públicos para quedarse” en Colombia, pese a la decisión de la Corte de mantener su extradición en firme.

El procedimiento, inicialmente previsto para el jueves, 5 de febrero, se adelantó a la madrugada del martes (3) y se llevó a cabo sin contratiempos. Setenta uniformados custodiaron a Marín Silva en su traslado desde la estación de policía de Los Mártires hacia el aeropuerto.

Posteriormente, fue subido a un avión con rumbo a Texas, en donde enfrentará a la justicia estadounidense por delitos varios relacionados con el narcotráfico, aunque ya en Colombia pagaba una condena de 30 años en prisión, al ser responsable de 39 homicidios como máximo cabecilla de ‘La Inmaculada’.

¿Qué dice alias Pipe Tuluá sobre el hermano del presidente en los audios revelados por Vicky Dávila?

En audios revelados por la precandidata presidencial Vicky Dávila, que serán puestos en manos de la Fiscalía General, presuntamente alias Pipe Tuluá desmintió la información que compartió en redes sociales el presidente Petro:

“Aprovechando esta llamada en la que mi esposa me está diciendo que el señor presidente le ordenó al señor ministro de Justicia (e), Andrés Idárraga, que me extraditen porque, según dicen, estoy comprando funcionarios, (quiero decir) que es totalmente falso. Estoy tranquilo, esperando que tomen esa decisión”.

Y señaló que, si alguien es culpable de recibir sobornos, es su hermano, Juan Fernando Petro, quien habría obtenido financiación de ‘la Inmaculada’ para inyectar la campaña Petro Presidente:

“Si estamos hablando de comprar funcionarios, lo primero que debe evaluarse (Señor presidente) es que nosotros a su hermano sí lo compramos. Tenemos pruebas de que le pasamos mucho dinero para su campaña, tenemos videos, audios, consignaciones, de plata que se le pasó, no solamente para su campaña, también para muchas cosas de la Dian. Esas pruebas las tengo y las voy a presentar en los Estados Unidos”.

Conociendo el material, la denuncia señala que “en la grabación, Pipe Tuluá dijo que tiene las pruebas para demostrar que efectivamente le entregaron ‘mucho dinero’ a Juan Fernando Petro para la campaña de su hermano, el presidente Gustavo Petro, además de aportes en efectivo para otras entidades como la Dian”.