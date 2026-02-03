CANAL RCN
¿Fue elegido como jurado de votación o podría ser víctima de una estafa? Ojo a la advertencia

Ciberdelincuentes usan supuestos avisos de la Registraduría para robar datos personales antes de las elecciones del 8 de marzo.

Jurados de votación o víctimas de estafas
febrero 03 de 2026
08:37 p. m.
En los últimos días se ha encendido una alerta de seguridad digital en Colombia por la circulación de mensajes de texto fraudulentos sobre jurados de votación, enviados por ciberdelincuentes que suplantan a entidades oficiales. Estos SMS incluyen enlaces falsos que aparentan ser de la Registraduría Nacional del Estado Civil y buscan engañar a los ciudadanos para obtener información sensible.

Los mensajes informan, de manera engañosa, que la persona ha sido designada como jurado de votación para las elecciones legislativas y consultas interpartidistas del próximo 8 de marzo, e invitan a “consultar” fecha o lugar de capacitación mediante enlaces sospechosos. Al hacer clic, las víctimas quedan expuestas al hurto de datos personales, suplantación de identidad y posibles fraudes bancarios.

Cómo operan las estafas por falsos jurados de votación

Este tipo de engaño hace parte de una modalidad conocida como phishing, utilizada por redes criminales para simular comunicaciones oficiales y generar urgencia en la víctima. Los enlaces redirigen a páginas falsas que imitan sitios institucionales, con el objetivo de capturar datos como números de cédula, contraseñas o información financiera.

Las autoridades han reiterado que ninguna entidad oficial envía enlaces por SMS para notificar la designación como jurado de votación ni solicita datos sensibles por este medio. “El llamado es a no confiar en mensajes de texto que generen urgencia o soliciten información personal”, advirtió César Restrepo, secretario de Seguridad de Bogotá, al recalcar que toda verificación debe hacerse exclusivamente en páginas oficiales.

Ante la recepción de estos mensajes, las recomendaciones son claras: no hacer clic en enlaces, no compartir información personal o bancaria, no reenviar el mensaje, y bloquear y reportar el número remitente. Además, los intentos de estafa pueden reportarse al CAI Virtual o al Programa de Asistencia Integral a la Denuncia (AIDE), a través del teléfono (601) 377 95 95, opción 5, extensión 1137.

Así puede verificar si fue jurado de votación de forma segura

La Registraduría Nacional del Estado Civil habilitó una herramienta oficial en línea para consultar si una persona fue seleccionada como jurado de votación. Desde el martes 27 de enero, los ciudadanos pueden ingresar directamente al portal oficial de la entidad y acceder a la sección “Consulta de jurados de votación”.

El proceso consiste únicamente en digitar el número de cédula y realizar la verificación. La plataforma informa si el ciudadano fue designado, asignando puesto, lugar de votación, tipo de elección y horario correspondiente. Si la persona no aparece registrada, significa que no fue escogida en esta ocasión.

