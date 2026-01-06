Fiscalía confirmó la caída de Zulma Guzmán Castro tras activarse circular roja de Interpol

La Fiscalía General de la Nación confirmó que fue informada oficialmente de la aprehensión de Zulma Guzmán Castro en el Reino Unido, luego de hacerse efectiva una notificación roja de Interpol emitida en su contra.

La alerta internacional fue solicitada de manera formal por la Dirección de Asuntos Internacionales el pasado 18 de diciembre, en el marco de una investigación penal que se adelanta por envenenamiento.

El procedimiento fue ejecutado por la National Crime Agency, una vez la mujer fue dada de alta por el personal médico del hospital donde se encontraba en territorio británico.

Tras su captura, la información fue comunicada de inmediato a la Oficina Central de Interpol, lo que permitió avanzar en los pasos judiciales y diplomáticos necesarios para el proceso de extradición.

Cayó Zulma Guzmán por la muerte de dos menores envenenadas con talio

Zulma Guzmán Castro es señalada por las autoridades colombianas como la presunta responsable de la muerte de dos menores de edad y de las lesiones causadas a otras dos personas, hechos que habrían ocurrido mediante intoxicación con talio, un metal pesado altamente tóxico y de difícil acceso.

Tras su aprehensión en el Reino Unido, Guzmán Castro deberá ser presentada en audiencia ante el Tribunal de Magistrados de Westminster, instancia en la que se le notificará formalmente el inicio del trámite de extradición solicitado por Colombia.

De acuerdo con la información oficial, esta diligencia hace parte del procedimiento previsto dentro del ordenamiento jurídico británico para este tipo de casos.

Inicia el proceso de extradición de Zulma Guzmán

Las autoridades informaron que Colombia cumplió con la totalidad de los trámites legales y diplomáticos exigidos para avanzar en la extradición. El Reino Unido confirmó que el requerimiento fue recibido de manera formal y que será gestionado conforme a su legislación interna.

Según lo indicado por la Oficina Central Nacional de Interpol, Guzmán Castro, quien contaba con una notificación roja vigente, fue considerada apta para que se le notificara la orden de arresto provisional con fines de extradición, lo que permitió su presentación ante la justicia británica.

La audiencia inicial fue programada para este 6 de enero de 2026.