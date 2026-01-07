CANAL RCN
Internacional

Zulma Guzmán llegó a la cárcel de mujeres más grande de Europa mientras se concreta su extradición

La mujer señalada de asesinar a dos menores con talio fue trasladada a la cárcel HMP Bronzefield.

Foto: captutra de video Noticias RCN.

Noticias RCN

enero 07 de 2026
07:38 a. m.
En las últimas horas, se conoció que Zulma Guzmán, la mujer que sería la responsable de asesinato de dos menores envenenadas con talio, fue trasladada HMP Bronzefield, bajo la medida de prisión preventiva, mientras surte el trámite de su extradición.

Tras huir de Colombia, el pasado 16 de diciembre, fue rescatada en el río Támesis en Londres cuando atentaba contra su vida, la mujer fue capturada e ingresada a un hospital y cobijada con la Ley de Salud Mental de Reino Unido que pausó su extradición.

Tres semanas después de permanecer en delicado estado de salud en el hospital, este 6 de enero fue trasladada a la cárcel más grande de Europa, diseñada para perfiles de alta seguridad, donde estará de manera preventiva hasta que surta el trámite de extradición.

¿Cuándo llegaría Zulma Guzmán a Colombia?

Por el momento, se desconoce cuánto podría demorar el proceso para concertar el trámite de extradición de Zulma Guzmán a Colombia.

Sin embargo, en los próximos días, al parecer, el 12 de enero, la mujer deberá comparecer en una audiencia en la que se definiría su situación jurídica.

Las leyes en Reino Unido protegen a personas con perfiles suicidas, razón por la que la extradición de Zulma Guzmán se mantuvo detenida durante las tres semanas en las que estuvo en el hospital.

Zulma Guzmán salió de Colombia por el asesinato de dos menores

Siete meses después de la muerte de dos menores con talio, Zulma Guzmán, la mujer señalada de envenenarlas con un domicilio de frambuesas con chocolate que contenía la sustancia altamente tóxica, fue ubicada fuera de Colombia. Habría pasado por Argentina, Brasil y luego a España.

Tras ser encontrada en el río Támesis, en Londres, se conoció una fotografía que sería del momento en el que Zulma Guzmán ingresó a Inglaterra.

Mientras tanto, en Colombia se emitía una orden de captura y, posteriormente, la circular Roja de Interpol.

Tras su intento de suicidio, momento en el que se conoció su paradero, continúa en Reino Unido a la espera de su extradición a Colombia.

