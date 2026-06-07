Ministro de Justicia, Jorge Iván Cuervo, sale de su cargo por solicitud del presidente Petro

Este lunes 6 de julio el presidente Gustavo Petro le pidió la renuncia el ministro de Justicia, Jorge Iván Cuervo. Horas antes, cuestionó el estatus político que el mismo Gobierno le dio a los criminales de las disidencias de alias Calarcá y la paz total.

"Me voy feliz": ministro de Justicia

Horas después de conocerse la solicitud del mandatario colombiano, el ministro a través de la red social X dijo que presentó su renuncia, agradeció al presidente y dijo que se va feliz.

"He presentado mi renuncia al cargo de ministro de Justicia y del Derecho. Al señor Presidente, mi gratitud por haberme permitido servirle al país desde el Ministerio de Justicia. Me voy feliz de haber podido trabajar por una sociedad más justa e incluyente", escribió.