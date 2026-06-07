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Ministro de Justicia, Jorge Iván Cuervo, sale de su cargo por solicitud del presidente Petro

Desde palacio le pidieron la renuncia. Horas antes el alto funcionario cuestionó duramente el proceso de paz con las disidencias de alias Calarcá.

Sale el ministro de Justicia del gobierno Petro
Foto: @cuervoji en X

Noticias RCN

julio 06 de 2026
07:15 p. m.
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Este lunes 6 de julio el presidente Gustavo Petro le pidió la renuncia el ministro de Justicia, Jorge Iván Cuervo. Horas antes, cuestionó el estatus político que el mismo Gobierno le dio a los criminales de las disidencias de alias Calarcá y la paz total.

"Me voy feliz": ministro de Justicia

Horas después de conocerse la solicitud del mandatario colombiano, el ministro a través de la red social X dijo que presentó su renuncia, agradeció al presidente y dijo que se va feliz.

"He presentado mi renuncia al cargo de ministro de Justicia y del Derecho. Al señor Presidente, mi gratitud por haberme permitido servirle al país desde el Ministerio de Justicia. Me voy feliz de haber podido trabajar por una sociedad más justa e incluyente", escribió.

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