VIDEO | Cámaras trampa registraron el nacimiento de crías de oso andino en dos áreas protegidas del Huila

Nuevos registros obtenidos mediante cámaras trampa en el Huila documentaron la presencia de dos hembras de oso andino junto a sus crías en diferentes áreas protegidas del departamento.

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Para las autoridades ambientales, estas imágenes constituyen una evidencia clave sobre la reproducción de la especie y aportan información para el seguimiento de sus poblaciones en estado silvestre.

Cámaras trampa registraron el nacimiento de crías de oso andino en Huila

La Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena (CAM) informó que los registros fueron obtenidos en dos zonas protegidas del Huila gracias al trabajo conjunto con grupos de monitoreo comunitario.

El primer video fue captado en el Distrito Regional de Manejo Integrado Serranía de Peñas Blancas, en el municipio de Palestina. En las imágenes aparece una hembra de oso andino desplazándose junto a una cría de aproximadamente seis meses de edad por un sendero natural.

Durante el recorrido, el cachorro trepa un árbol utilizado por esta especie para marcar territorio y comunicarse con otros individuos mediante señales olfativas.

De acuerdo con la CAM, la hembra registrada ya había sido identificada en 2024 por otra red de monitoreo instalada en el Parque Natural Regional Corredor Biológico Guácharos-Puracé, en Pitalito.

La comparación de sus manchas faciales y otras características físicas permitió establecer que se trata del mismo ejemplar, lo que demuestra su permanencia en el territorio y la conectividad entre estas áreas protegidas.

¿Dónde ocurrió el segundo registro?

El segundo avistamiento fue obtenido en el Distrito Regional de Manejo Integrado Cerro Banderas-Ojo Blanco, en el municipio de Íquira.

En este caso, las cámaras captaron a otra hembra de oso andino junto a su cachorro, convirtiéndose en el primer registro audiovisual de un evento reproductivo de la especie en esa zona del departamento.

Según la autoridad ambiental, la evidencia demuestra que esta área protegida también funciona como un espacio adecuado para la reproducción y permanencia del oso andino.