Alcalde de Bucaramanga respaldó el Bloque de Defensa para la Seguridad Urbana

A un mes de la posesión, el presidente electo Abelardo de la Espriella anunció que el 7 de agosto firmará el decreto para crear el Bloque de Defensa para la Seguridad Urbana.

El propósito es garantizar la seguridad en las ciudades con la articulación de las autoridades locales. Por eso, convocó a los alcaldes de Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y Bucaramanga. Aunque, en las últimas horas, otros han pedido hacer parte también.

“Una ciudad huérfana del orden nacional”: duro mensaje del alcalde

Cristian Portilla, alcalde de Bucaramanga, en diálogo con Noticias RCN respaldó la medida.

“Bucaramanga ha estado desprotegida, pero también hemos estado olvidados. Una ciudad huérfana del orden nacional que no ha contado con el apoyo durante muchos años por parte de un gobierno”, aseguró.

El mandatario sostuvo que la ciudad ha librado una batalla campal contra el tráfico de estupefacientes y grupos criminales. Esto, sin el respaldo suficiente del gobierno central.

El informe que le presentará a De la Espriella

Para mejorar la seguridad, se centró en tres puntos: fortalecimiento de la fuerza pública, inversión en componente tecnológico y una política criminal carcelaria integral.

El alcalde consideró que es crucial “apoyar al soldado, al policía y honrar a nuestra fuerza pública”, dado que es algo clave a la hora de debilitar a las estructuras criminales.

Con respecto a lo que será la relación con el gobierno de De la Espriella, indicó que está preparando un informe detallado, en el cual le presentará las cifras de los delitos comunes (como homicidio o narcotráfico) y la problemática migratoria en la ciudad.

Acto seguido, destapó cuáles son las necesidades que le comunicará, tales como la creación de centros de detención: “Cerca de 50 policías tienen que estar cuidando bandidos y delincuentes en diferentes estaciones”.

Por último, destacó el trabajo articulado que han tenido la Policía, Ejército, Migración Colombia, CTI y Fiscalía con la alcaldía para articularse en aras de cortarle el camino a la delincuencia.