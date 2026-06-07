Selección se suma a Estados Unidos y apela sanción recibida en contra de una de sus figuras

El pasado sábado, durante el agónico triunfo de Francia 1-0 sobre Paraguay en los octavos de final gracias a un penal de Kylian Mbappé, Michael Olise fue amonestado en el minuto 90+7 por el árbitro uzbeko Ilgiz Tantashev tras un altercado con el paraguayo Matías Galarza.

Aunque el jugador sudamericano acusó un contacto en el rostro, las repeticiones televisivas demostraron que el atacante del Bayern Múnich únicamente jaló la camiseta de su oponente.

RELACIONADO Las desgarradoras lágrimas de Cristiano Ronaldo tras la eliminación de Portugal ante España en el Mundial 2026

Esta amonestación ha encendido las alarmas en el banquillo dirigido por Didier Deschamps. Al acumular una tarjeta, Olise se encuentra en la cuerda floja: si recibe otra amonestación este jueves en el partido de cuartos de final contra Marruecos en Foxborough, quedaría automáticamente suspendido para una eventual semifinal. Ante esta amenaza latente, Francia ha decidido mover sus piezas en los despachos.

El "Efecto Trump" destapa el debate en el Mundial de 2026

La audaz reclamación francesa no surge del vacío, sino que responde a una de las decisiones más insólitas en la historia de las Copas del Mundo. Días atrás, el delantero estadounidense Folarin Balogun fue expulsado con tarjeta roja directa tras una durísima entrada sobre el bosnio Tarik Muharemović. Ante la inminente suspensión de la figura local, Donald Trump intervino telefónicamente llamando directamente al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, para quejarse de la decisión arbitral.

Para sorpresa y descontento de la comunidad internacional, el Comité Disciplinario de la FIFA cedió a las presiones políticas de la Casa Blanca y anunció de manera inédita la revocación del castigo a Balogun, permitiéndole disputar los octavos de final ante Bélgica.

"He visto la jugada, y soy una persona que ama los deportes; eso no fue falta... El árbitro es un poco sospechoso si revisas su pasado", declaró Trump en sus redes sociales tras adjudicarse el "indulto" deportivo.

Un precedente peligroso para el fútbol mundial

El accionar de la FIFA ha desatado una auténtica tormenta geopolítica en el torneo. La UEFA ya advirtió firmemente que el ente rector "cruzó un límite peligroso" al permitir injerencias políticas en la justicia deportiva, mientras que otras federaciones, como la de Inglaterra y ahora la de Francia, han empezado a exigir un trato igualitario para sus propios futbolistas sancionados.

La decisión final sobre el caso Olise determinará el rumbo del arbitraje en la Copa del Mundo: si la FIFA accede a la petición francesa, el sistema de tarjetas perderá total credibilidad; pero si se niega, se enfrentará a duras acusaciones de favoritismo extremo hacia la selección de los Estados Unidos.