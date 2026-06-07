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¡Tembló masivamente en Colombia HOY 6 de julio de 2026! Atento al reporte

¿A qué hora han sido los movimientos telúricos? ¿Qué magnitudes han tenido? Descubra aquí los detalles completos.

Nicolás Forero

julio 06 de 2026
07:01 p. m.
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El Servicio Geológico Colombiano, en su página web oficial, ha notificado varios temblores durante este 6 de julio de 2026.

¿Dónde han sido? ¿Qué magnitudes han tenido? ¿En qué municipios se han sentido? Descubra los detalles completos aquí en Noticias RCN.

Este ha sido el temblor más reciente que se ha sentido en Colombia hoy 6 de julio de 2026

  • 5:57 p.m.

Epicentro: océano Pacífico.

Magnitud: 2.0.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 44 kilómetros de Nuquí (Chocó), a 59 de Bahía Solano (Chocó) y a 81 de Alto Baudó (Chocó).

¡Se reportaron al menos 10 temblores en Colombia hoy 3 de julio de 2026! Atento
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Estos han sido los otros temblores que se han sentido en Colombia hoy 6 de julio de 2026

  • 2:39 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.3.

Profundidad: 141 kilómetros.

Municipios cercanos: a 5 kilómetros de Los Santos (Santander), a 7 de Jordán (Santander) y a 13 de Villanueva (Santander).

  • 3:01 a.m.

Epicentro: borde de la región entre Panamá y Colombia.

Magnitud: 2.6.

Profundidad: 39 kilómetros.

Municipios cercanos: a 38 kilómetros de Acandí (Chocó), a 74 de El Real de Santa María (Panamá) y a 74 de Unión Chocó (Panamá).

  • 3:36 a.m.

Epicentro: San José del Palmar, Chocó.

Magnitud: 3.1.

Profundidad: 88 kilómetros.

Municipios cercanos: a 23 kilómetros de San José del Palmar (Chocó), a 25 de Río Iró (Chocó) y a 29 de Pueblo Rico (Risaralda).

  • 9:05 a.m.

Epicentro: Anolaima, Cundinamarca.

Magnitud: 2.0.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 4 kilómetros de Quipile (Cundinamarca), a 6 de Anolaima (Cundinamarca) y a 10 de Cachipay (Cundinamarca).

  • 11:05 a.m.

Epicentro: Mar Caribe.

Magnitud: 2.1.

Profundidad: 70 kilómetros.

Municipios cercanos: a 45 kilómetros de Acandí (Chocó), a 62 de Necoclí (Antioquia) y a 66 de San Juan de Urabá (Antioquia).

  • 11:18 a.m.

Epicentro: Quibdó, Chocó.

Magnitud: 2.7.

Profundidad: 34 kilómetros.

Municipios cercanos: a 18 kilómetros de Quibdó (Chocó), a 33 de Atrato (Chocó) y a 35 de Lloró (Chocó).

  • 11:19 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.4.

Profundidad: 135 kilómetros.

Municipios cercanos: a 2 kilómetros de Los Santos (Santander), a 4 de Jordán (Santander) y a 12 de Aratoca (Santander).

  • 11:37 a.m.

Epicentro: San Juan de Urabá, Antioquia.

Magnitud: 2.4.

Profundidad: 42 kilómetros.

Municipios cercanos: a 9 kilómetros de San Juan de Urabá (Antioquia), a 24 de Arboletes (Antioquia) y a 33 de Los Córdobas (Córdoba).

  • 1:02 p.m.

Epicentro: El Carmen, Santander.

Magnitud: 2.1.

Profundidad: 107 kilómetros.

Municipios cercanos: a 9 kilómetros de El Carmen de Chucurí (Santander), a 25 de Hato (Santander) y a 25 de Galán (Santander).

¡Nuevamente tembló en repetidas ocasiones en Colombia hoy 2 de julio de 2026! Este es el reporte
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  • 1:31 p.m.

Epicentro: Mar Caribe.

Magnitud: 2.4.

Profundidad: 37 kilómetros.

Municipios cercanos: A 34 kilómetros de Necoclí (Antioquia), a 44 de Acandí (Chocó) y a 45 de San Juan de Urabá (Antioquia).

  • 2:34 p.m.

Epicentro: borde de la región entre Colombia y Panamá.

Magnitud: 2.4.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 47 kilómetros de Acandí (Chocó), a 88 de Necoclí (Antioquia) y a 93 de Unión Chocó (Panamá).

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