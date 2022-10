¿Ministro de Justicia justificó crímenes en protestas?: “manifestantes tienen derecho a estar furiosos”

Una sorpresiva declaración fue la que hizo en las últimas horas el ministro de Justicia, Néstor Osuna, quien habló abiertamente de los grupos que han participado en protestas, desmanes e incluso crímenes en Colombia.

Osuna reconoció que estas personas que cometen desmanes “deben ser castigadas por haber destruido la estación de buses, por haber incendiado una casa, si mataron a una persona también, es evidente”. Aunque indicó que la justicia colombiana debe castigar estas acciones, fue enfático en asegurar que no se trata de terroristas, tal vez, justificando estas acciones con una controversial definición.

No son un grupo terrorista, ni son una banda armada, son personas que han salido a protestar, que están indignadas, que están furiosas por lo que está pasando y tienen ese derecho a estar furiosas y expresarlo.

Sin duda alguna, esta definición generó polémica, pues podría considerarse como acciones justificadas por el propio Gobierno Nacional y darle más fuerza a la teoría de las políticas públicas del presidente Gustavo Petro de las que se habla que buscan, de alguna manera, "consentir" la criminalidad, tal y como se interpretó con los incentivos del programa ‘Jóvenes en Paz’, donde se entregarían $800.000 a cada joven que abandone la delincuencia.

Destruir una estación de buses, incendiar una casa... "si mataron una persona. Pero no son un grupo terrorista ni una banda armada, son personas que han salido a protestar, indignadas, están furiosas por lo que está pasando. Tienen el derecho a estar furiosas y a expresarlo" pic.twitter.com/Kp4rrz4jmX — Melquisedec Torres (@Melquisedec70) October 8, 2022

¿Se avecina una verdadera política de cambio?

Esta no es la primera vez que las declaraciones del ministro Osuna escandalizan, pues ya ha ocurrido con anuncio como el de la reforma a la justicia que cambiaría la modalidad carcelaría, permitiendo que haya un canje entre el trabajo comunitario y el pago de prisión.

Laa propuesta de justicia restaurativa sigue firme en la mente del ministro de Justicia, quien dio detalles de cómo es el concepto de este proyecto con el que busca descongestionar las cárceles y también abrir las opciones de penas a delitos menores, especialmente.

Esta explicación llega después de varios días de polémica por el ejemplo que dio Néstor Osuna sobre su idea, en la que decía que el victimario debía pagar seis meses de plan de celular por haberle robado el teléfono.

“El victimario tuvo que ponerse en los zapatos, tuvo que mirar cómo le resarcía el daño y eso puede pasar por una indemnización económica, un trabajo comunitario, disculpas públicas”, afirmó el ministro de Justicia.

El jefe de la cartera fue muy insistente en que esta no es una idea que llega a acabar con lo que ya está, sino que es un proyecto que se iría desarrollando paulatinamente, tomando los delitos menores como base, para ir escalando mientras toma fuerza en la ciudadanía.

¿Propone sacar a los presos de las cárceles?

Osuna tiene un reto bastante importante en el país y es el de mejorar las instituciones para que la justicia exista completamente. Por tal razón, el ministro dejó abierta la posibilidad de reformar la justicia, indicando que sacar a las personas de las cárceles no aumentará la inseguridad ni la criminalidad en Colombia.

Respecto a las cárceles en Colombia y la reforma a la justicia, Néstor Osuna entregó una reflexión con la que espera poder tener éxito.

“Los criminólogos más expertos cuestionan mucho la utilidad de las cárceles. Sé que hablar de sacar personas de las cárceles es un gran escándalo, pero probablemente, en términos de sociedad, no pase nada. No aumentará la criminalidad o la inseguridad. Claro que habrá gente presa, por delitos sobre los que haya un consenso, y ellos aprenderán en las cárceles un empleo que les va a resolver la vida. Esta sociedad se merece una forma de tratar decorosamente a los delincuentes. Le juro que, hoy, las cárceles no sirven para nada diferente a crear más delito”, expresó.