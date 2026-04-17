Investigan al MinSalud por nombrar a superintendente que habría pagado millones en multas con recursos de una EPS

En el Termómetro Político de Noticias RCN revelaron que, la Comisión de Acusaciones inició una investigación contra un ministro en ejercicio, mientras surgen cuestionamientos sobre el manejo de recursos en una EPS.

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¿Por qué le abrieron investigación a Guillermo Alfonso Jaramillo?

La Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes abrió una investigación preliminar contra el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, y lo citó a declarar el próximo martes por el presunto nombramiento irregular de Bernardo Camacho como superintendente de Salud en octubre del año pasado.

El hecho ocurrió cuando el presidente se encontraba en una gira por Medio Oriente, lo que dejó a Jaramillo como encargado del Gobierno en ese momento. Bajo ese contexto se habría realizado la designación que hoy es objeto de indagación.

La resolución que da inicio al proceso está firmada por los representantes Gloria Arizabaleta, Wilmer Carrillo y Carlos Cuenca, coordinador de la investigación, y marca un precedente, al ser la primera vez que la Comisión de Acusaciones abre un proceso contra un ministro.

Sin embargo, el caso toma mayor relevancia por los señalamientos adicionales que rodean a Bernardo Camacho. La denunciante Giomar Riveros, defensora de derechos en salud, asegura que Camacho fue nombrado superintendente pese a haber sido recientemente interventor de la Nueva EPS.

¿Qué pasa con el superintendente que fue nombrado por el ministro de Salud?

Durante el paso de Bernardo Camacho por esa entidad, habría sido sancionado con multas superiores a los 2.117 millones de pesos por desacatos a tutelas interpuestas por pacientes que exigían atención médica.

Según lo expuesto, estos desacatos corresponden a situaciones en las que usuarios no recibieron servicios de salud oportunos, incluso en casos críticos.

Riveros sostiene que esos recursos habrían sido pagados con dinero de la EPS, lo que, en su criterio, podría constituir uso indebido de recursos públicos, detrimento patrimonial y un posible peculado por apropiación.

Como respaldo, se menciona un certificado del Consejo Superior de la Judicatura que documenta “pagos efectuados en procesos de cobro coactivo por multas e incidentes de desacato a Bernardo Camacho”.

Por ahora, las autoridades no han confirmado la comisión de delitos y el caso se encuentra en etapa de investigación. Aun así, el proceso abre un nuevo capítulo de cuestionamientos sobre decisiones en el sector salud y el manejo de sus recursos.

Se espera que la declaración del ministro y el avance de las indagaciones permitan esclarecer los hechos y determinar si hubo o no irregularidades en este caso.