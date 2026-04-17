¡Temblor fuerte se sintió en Colombia hoy 17 de abril de 2026!
¿De cuánto fue la magnitud de este movimiento telúrico? Descubra los detalles completos aquí.
Noticias RCN
08:01 p. m.
El Servicio Geológico, en su página web, ha informado que se han presentado más de 10 temblores en el país durante este 17 de abril de 2026.
Además, uno de ellos tuvo una magnitud considerable debido a que alcanzó los 3.9. ¿Dónde fue? Descubra los detalles completos aquí en Noticias.
Este fue el temblor de 3.9 de magnitud que se sintió en Colombia hoy 17 de abril de 2026
- 8:54 a.m.
Epicentro: cerca de la Costa Norte de Colombia.
Magnitud: 3.9.
Profundidad: superficial.
Municipios cercanos: a 123 kilómetros de Acandí (Chocó).
Estos son los otros temblores que se han sentido en Colombia hoy 17 de abril de 2026
- 3:06 a.m.
Epicentro: Los Santos, Santander.
Magnitud: 2.1.
Profundidad: 143 kilómetros.
Municipios cercanos: a 3 kilómetros de Los Santos (Santander), a 6 de Jordán (Santander) y a 14 de Aratoca (Santander).
- 3:08 a.m.
Epicentro: Altamira, Huila.
Magnitud: 2.1.
Profundidad: 30 kilómetros.
Municipios cercanos: a 6 kilómetros de Guadalupe (Huila), a 7 de Altamira (Huila) y a 12 de Tarqui (Huila).
- 4:43 a.m.
Epicentro: Los Santos, Santander.
Magnitud: 2.1.
Profundidad: 145 kilómetros.
Municipios cercanos: a 4 kilómetros de Los Santos (Santander), a 7 de Jordán (Santander) y a 13 de Aratoca (Santander).
- 4:55 a.m.
Epicentro: Betulia, Santander.
Magnitud: 3.0.
Profundidad: 109 kilómetros.
Municipios cercanos: a 20 kilómetros de San Vicente de Chucurí (Santander), a 25 de Betulia (Santander) y a 26 de Lebrija (Santander).
- 4:59 a.m.
Epicentro: El Carmen, Chocó.
Magnitud: 3.1.
Profundidad: 49 kilómetros.
Municipios cercanos: a 17 kilómetros de El Carmen de Atrato (Chocó), a 17 de Ciudad Bolívar (Antioquia) y a 17 de Betania (Antioquia).
- 5:03 a.m.
Epicentro: Los Santos, Santander.
Magnitud: 2.1.
Profundidad: 136 kilómetros.
Municipios cercanos: a 7 kilómetros de Los Santos (Santander), a 10 de Jordán (Santander) y a 15 de Cepitá (Santander).
- 5:35 a.m.
Epicentro: Los Santos, Santander.
Magnitud: 2.3.
Profundidad: 137 kilómetros.
Municipios cercanos: a 3 kilómetros de Los Santos (Santander), a 5 de Jordán (Santander) y a 12 de Aratoca (Santander).
- 5:42 a.m.
Epicentro: Los Santos, Santander.
Magnitud: 2.9.
Profundidad: 145 kilómetros.
Municipios cercanos: a 7 kilómetros de Los Santos (Santander), a 9 de Jordán (Santander) y a 15 de Zapatoca (Santander).
- 5:44 a.m.
Epicentro: Los Santos, Santander.
Magnitud: 2.5.
Profundidad: 143 kilómetros.
Municipios cercanos: a 3 kilómetros de Los Santos (Santander), a 5 de Jordán (Santander) y a 12 de Villanueva (Santander).
- 6:07 a.m.
Epicentro: Los Santos, Santander.
Magnitud: 2.5.
Profundidad: 150 kilómetros.
Municipios cercanos: a 6 kilómetros de Los Santos (Santander), a 8 de Jordán (Santander) y a 12 de Cepitá (Santander).
- 12:28 p.m.
Epicentro: Becerril, Cesar.
Magnitud: 2.1.
Profundidad: superficial.
Municipios cercanos: a 13 kilómetros de Becerril (Cesar), a 23 de La Jagua de Ibirico (Cesar) y a 35 de Agustín Codazzi (Cesar).
- 2:11 p.m.
Epicentro: Los Santos, Santander.
Magnitud. 2.6.
Profundidad: 143 kilómetros.
Municipios cercanos: a 4 kilómetros de Los Santos (Santander), a 6 de Jordán (Santander) y a 12 de Villanueva (Santander).
- 2:17 p.m.
Epicentro: El Carmen, Santander.
Magnitud: 2.6.
Profundidad: 115 kilómetros.
Municipios cercanos: a 16 kilómetros de El Carmen de Chucurí (Santander), a 22 de Hato (Santander) y a 22 de Simacota (Santander).
- 3:32 p.m.
Epicentro: Los Santos, Santander.
Magnitud: 2.3.
Profundidad: 142 kilómetros.
Municipios cercanos: a 4 kilómetros de Los Santos (Santander), a 6 de Jordán (Santander) y a 14 de Aratoca (Santander).
- 4:02 p.m.
Epicentro: Los Santos, Santander.
Magnitud: 2.1.
Profundidad: 130 kilómetros.
Municipios cercanos: a 3 kilómetros de Los Santos (Santander), a 3 de Jordán (Santander) y a 10 de Aratoca (Santander).