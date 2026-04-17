MinDefensa recordó la recompensa de 1.000 millones por evitar posibles ataques contra los candidatos presidenciales

A seis semanas de las elecciones presidenciales en Colombia, crece la alerta por las amenazas de muerte a las que se han enfrentado, los últimos días, los candidatos Paloma Valencia, Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda.

Según advirtió el expresidente Álvaro Uribe, “los cabecillas Pablito Arauca y Antonio García (del ELN) son los responsables directos de un intento de magnicidio contra Paloma Valencia”.

Mientras, el presidente Petro dijo tener información de la CIA sobre un presunto atentado terrorista que estaría planeándose en contra del candidato de Gobierno, Iván Cepeda.

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Ministro de Defensa dijo que la Fuerza Pública está desplegada, protegiendo a todos los candidatos:

Ambas alertas habrían llegado a manos del ministro de la Defensa, Pedro Sánchez, quien recordó que el país ofrece una recompensa millonaria por información que permita neutralizar cualquier amenaza contra los aspirantes a la Presidencia:

“Hasta $1.000 millones de pesos por información precisa, oportuna y veraz que permita evitar efectivamente cualquier atentado contra los candidatos presidenciales. Invitamos a la ciudadanía a denunciar”.

Además, señaló que “es inaceptable cualquier intimidación a la democracia y a la estabilidad del país”, por tanto, “la Fuerza Pública articulada con MinInterior y UNP está desplegada para proteger a todos los candidatos, sin distinción alguna”.

Colombia trabaja de la mano con las autoridades de los EE. UU. para garantizar la seguridad en elecciones:

También el ministro Sánchez dio a conocer que el país trabaja de la mano con las autoridades estadounidenses para garantizar la seguridad de los candidatos, como advirtió en audiencia ante el Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes, el subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental de los EE. UU., Michael Kozak.

Sin embargo, el senador de los EE. UU. Bernie Moreno señaló que las amenazas en contra de Cepeda son falsas. “Los funcionarios de EE. UU. no tienen conocimiento de tal amenaza y el Sr. Cepeda ha sido informado de ello (…) seguimos muy preocupados por las amenazas a la vida de los otros dos candidatos, uno de los cuales es ciudadano estadounidense”, dijo en X.