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Mintrabajo anuncia medidas laborales para proteger a trabajadores afectados por el terremoto

La cartera presentó un paquete de 16 disposiciones para proteger a los trabajadores que resultaron afectados desde el pasado 10 de agosto.

Mañana Express

agosto 18 de 2026
08:25 a. m.
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El Gobierno Nacional anunció nuevas medidas laborales para atender la emergencia derivada del terremoto de magnitud 7,4 que sacudió al país el pasado lunes 10 de agosto.

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Según el más reciente boletín de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, la catástrofe deja hasta ahora 304 personas fallecidas, 4.548 heridas, 426 desaparecidas, 356 rescatadas y más de 292.000 afectados en 15 departamentos y 472 municipios.

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Balance de la catástrofe en Colombia

Las cifras oficiales reflejan la magnitud del desastre: 123.789 familias resultaron damnificadas y miles de viviendas quedaron destruidas o inhabitables. El impacto se extiende por gran parte del territorio nacional, con comunidades que aún esperan ayuda humanitaria y procesos de reconstrucción.

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Medidas laborales para los trabajadores afectados por el terremoto

El Ministerio de Trabajo presentó un paquete de 16 disposiciones para proteger a los trabajadores que sufrieron consecuencias directas del sismo. Entre las más relevantes se destacan:

  • Horarios flexibles y modalidades de trabajo adaptadas a la emergencia, siempre dentro del marco legal.
  • Licencias remuneradas y no remuneradas por calamidad doméstica grave.
  • Vacaciones anticipadas que podrán ser solicitadas por los empleados.
  • Anticipo voluntario de la prima de diciembre, previo acuerdo entre empleador y trabajador.
  • Garantía de que el sismo no es causal de despido ni de suspensión automática de contratos laborales.
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