Mintrabajo anuncia medidas laborales para proteger a trabajadores afectados por el terremoto
La cartera presentó un paquete de 16 disposiciones para proteger a los trabajadores que resultaron afectados desde el pasado 10 de agosto.
El Gobierno Nacional anunció nuevas medidas laborales para atender la emergencia derivada del terremoto de magnitud 7,4 que sacudió al país el pasado lunes 10 de agosto.
Según el más reciente boletín de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, la catástrofe deja hasta ahora 304 personas fallecidas, 4.548 heridas, 426 desaparecidas, 356 rescatadas y más de 292.000 afectados en 15 departamentos y 472 municipios.
Balance de la catástrofe en Colombia
Las cifras oficiales reflejan la magnitud del desastre: 123.789 familias resultaron damnificadas y miles de viviendas quedaron destruidas o inhabitables. El impacto se extiende por gran parte del territorio nacional, con comunidades que aún esperan ayuda humanitaria y procesos de reconstrucción.
Medidas laborales para los trabajadores afectados por el terremoto
El Ministerio de Trabajo presentó un paquete de 16 disposiciones para proteger a los trabajadores que sufrieron consecuencias directas del sismo. Entre las más relevantes se destacan:
- Horarios flexibles y modalidades de trabajo adaptadas a la emergencia, siempre dentro del marco legal.
- Licencias remuneradas y no remuneradas por calamidad doméstica grave.
- Vacaciones anticipadas que podrán ser solicitadas por los empleados.
- Anticipo voluntario de la prima de diciembre, previo acuerdo entre empleador y trabajador.
- Garantía de que el sismo no es causal de despido ni de suspensión automática de contratos laborales.