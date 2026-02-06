Misión de la Unión Europea respalda resultados de la primera vuelta presidencial en Colombia

Las elecciones de primera vuelta del domingo 31 de mayo se llevaron a cabo en condiciones normales y dejaron a Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda como los candidatos que se medirán en segunda vuelta.

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Tras los resultados, el presidente Gustavo Petro no los aceptó y ha asegurado que hubo irregularidades. Sin embargo, varias entidades, incluyendo a la Procuraduría, han respaldado la transparencia del proceso.

¿Cuáles fueron las conclusiones del informe?

Este martes 2 de junio, la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea (MOE UE) entregó su informe final acerca del desarrollo de la jornada. A nivel general, la calificó como un proceso pacífico, ordenado y transparente, aunque en un contexto de polarización política.

Esteban González Pons, jefe de la misión, manifestó lo siguiente: “Ofrecieron una contienda pluralista y competitiva entre 11 candidaturas que representaban todas las sensibilidades políticas”. También señaló que hubo participación ciudadana histórica.

Entre las principales preocupaciones contempladas en el informe, se mencionó la financiación de las campañas que, aunque tienen un marco formalmente sólido, no cuentan con supervisión suficiente. Asimismo, aparecieron la desinformación y los discursos de odio.

¿Cuáles fueron los puntos negativos?

La Registraduría organizó el proceso de forma eficaz y transparente, según el jefe de la misión. Con respecto a los resultados, aseguró que se ofreció trazabilidad, salvaguardia y rápida publicación digital.

Sin embargo, no todo fue positivo. Los expertos expresaron su preocupación por la violencia electoral que acompañó el proceso previo, concretamente por el asesinato de tres miembros de campañas.

De la mano con este asunto, el Plan Democracia, que desplegó a 228 mil efectivos militares y policiales, fue víctima de la violencia. Esto se reflejó en los nueve soldados fallecidos y ocho heridos en servicio.

Por su parte, la jefa de la delegación del Parlamento Europeo, Leire Pajín Iraola, sostuvo que, si bien hay polarización y las campañas se vieron marcadas por las tensiones, el día de las elecciones concluyó con un comportamiento ejemplar.