¿Cuándo se conocerán los resultados oficiales de las elecciones? Esto respondió el registrador

Horas después de que el presidente Gustavo Petro manifestara dudas sobre el preconteo electoral y señalara supuestas inconsistencias relacionadas con el censo electoral, el registrador nacional, Hernán Penagos, respondió en Noticias RCN a los cuestionamientos.

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El registrador defendió la transparencia del proceso y aseguró que tanto los observadores internacionales como los partidos políticos han tenido acceso permanente a la información electoral.

¿Qué respondió el registrador a los cuestionamientos de Gustavo Petro?

El registrador nacional fue enfático al afirmar que no existe ninguna evidencia que respalde las afirmaciones sobre una supuesta adición de cédulas al censo electoral.

Según explicó, el censo quedó cerrado oficialmente el pasado 30 de abril, por lo que cualquier modificación posterior resulta imposible dentro de la logística electoral ya desplegada en todo el país.

Lo primero es que el proceso electoral del día de ayer fue ejemplar y no hay ninguna circunstancia que pueda evidenciar sumas de cédulas de ciudadanía, entre otras razones porque el censo electoral en Colombia fue cerrado hace un mes.

Asimismo, aclaró que los softwares utilizados para el preconteo y el escrutinio no tienen ninguna relación con el registro de cédulas de ciudadanía.

¿Por qué dice la Registraduría que no se pueden agregar votantes?

Penagos explicó que el material electoral comenzó a distribuirse semanas antes de la jornada de votación y que los listados del censo ya hacían parte de los kits enviados a todo el territorio nacional.

De acuerdo con el registrador, modificar esa información implicaría alterar miles de documentos físicos ya distribuidos en las más de 122.000 mesas instaladas para las elecciones.

Además, recordó que cada ciudadano que ejerce su derecho al voto debe firmar y registrar su huella, lo que permite verificar la participación electoral.

La verdad yo no sabría decir de dónde vienen esos datos, entre otras razones porque el censo electoral está cerrado.

¿Qué dicen los observadores internacionales sobre las elecciones?

Uno de los puntos destacados por el registrador fue el respaldo que, según indicó, ha recibido la organización electoral por parte de los observadores internacionales.

Penagos aseguró que la Registraduría ha mantenido abiertos sus sistemas de información y ha permitido el acceso a los datos del proceso electoral de manera amplia y transparente.

Incluso destacó que todas las actas electorales del país ya se encuentran publicadas y disponibles para consulta.

Lo han dicho los observadores internacionales, no hay órgano electoral en toda América que haya abierto más su información que la Registraduría de Colombia.

¿Cuándo se conocerán los resultados oficiales de las elecciones?

Mientras continúa el debate político sobre los resultados, la organización electoral avanza en la etapa de escrutinio, que es la que determinará oficialmente las votaciones obtenidas por cada candidato.

El registrador explicó que el proceso se desarrolla sin inconvenientes y destacó el trabajo de las comisiones escrutadoras y de los jueces encargados de revisar las actas.

Incluso invitó a la ciudadanía y a los medios de comunicación a observar directamente el trabajo que se realiza en Corferias, donde opera una de las mayores concentraciones de comisiones escrutadoras del país.

Paralelo a esto dijo que, la Registraduría estima que entre este martes y el miércoles podrían estar consolidados los resultados oficiales y definitivos de la primera vuelta presidencial.