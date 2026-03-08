Mito electoral: quiénes sí pueden votar en Corferias este 2026, según la Registraduría

Este 8 de marzo se llevan a cabo las elecciones legislativas de Colombia, donde se definirá al nuevo Congreso de la República, además de los ganadores de las tres consultas de cara a la primera vuelta presidencial.

En Bogotá, se han instalado miles de puestos de votación, pero el punto con mayor afluencia de público es Corferias, donde existe la mayor cantidad de cédulas inscritas. Sin embargo, se ha promovido un mito electoral alrededor de este punto que la misma Registraduría desmintió.

A pesar de que muchas personas creen que cualquier ciudadano puede acercarse a este lugar para votar, especialmente si no recuerda su puesto de votación o no inscribió su cédula, las autoridades electorales han sido enfáticas en que esto no es posible.

¿Quiénes sí pueden votar en Corferias?

De acuerdo con la información entregada por la organización electoral, Corferias opera como puesto censo, lo que significa que únicamente pueden votar allí quienes aparecen registrados en ese censo electoral específico.

En este punto de votación pueden sufragar únicamente los ciudadanos que expidieron su cédula entre el 1 de enero de 1988 y el 7 de enero de 2003, siempre que nunca hayan inscrito su documento en otro puesto de votación ni presenten novedades en su registro electoral.

Además, aquellos ciudadanos que decidieron inscribir su cédula en Corferias antes de la fecha límite de inscripción, es decir, el 8 de enero de 2026 para esta jornada.

Cómo consultar el puesto y la mesa de votación

Para evitar contratiempos durante la jornada electoral, la Registraduría habilitó una herramienta en su portal web que permite verificar el puesto y la mesa asignados.

Ingresar al sitio oficial de la Registraduría Nacional del Estado Civil. Buscar la sección Elecciones 2026. Entrar al apartado Congreso de la República. Seleccionar Consulta lugar de votación. Digitar el número de cédula sin puntos ni espacios. Revisar el puesto y la mesa asignados.

Además, también se habilitó la aplicación para teléfono móviles 'AVotar' donde se puede corroborar esta información únicamente revisando con su número de cédula.