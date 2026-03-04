¿Puede usar el celular en el puesto de votación? Esto dice la Registraduría

Durante las jornadas electorales en Colombia es común que muchos ciudadanos lleguen a los puestos de votación con su teléfono móvil en la mano. Sin embargo, el uso de estos dispositivos dentro de los lugares donde se ejerce el voto no está completamente permitido durante toda la jornada, debido a normas que buscan proteger la transparencia del proceso electoral.

Ante las dudas de los votantes, la Registraduría Nacional del Estado Civil reiteró cuáles son las reglas que aplican para el uso de celulares, cámaras fotográficas y equipos de video dentro de los puestos de votación durante las elecciones en el país.

Restricción de celulares durante la jornada de votación

Según explicó la Registraduría, entre las 8:00 a. m. y las 4:00 p. m. está prohibido utilizar celulares, cámaras fotográficas o de video dentro de los puestos de votación, especialmente dentro de los cubículos donde los ciudadanos marcan el tarjetón.

La restricción aplica no solo para los votantes, sino también para jurados de votación y testigos electorales, quienes participan en el desarrollo del proceso electoral. El objetivo de esta medida es evitar situaciones que puedan afectar la transparencia del sufragio, como la toma de fotografías del voto o su uso como prueba en posibles casos de compra de votos.

De acuerdo con la autoridad electoral, la manipulación de estos dispositivos dentro del cubículo de votación está restringida, precisamente para garantizar el secreto del voto y la integridad del proceso democrático.

Cuándo sí se puede usar el celular en el puesto de votación

A pesar de esta restricción, la entidad aclaró que existe una excepción durante la jornada electoral. Los ciudadanos pueden usar su teléfono móvil únicamente para mostrar la cédula de ciudadanía digital al jurado de votación al momento de identificarse para ejercer su derecho al voto.

Además, los medios de comunicación debidamente acreditados podrán utilizar cámaras fotográficas o de video para realizar el cubrimiento informativo de las elecciones dentro de los puestos de votación.

La Registraduría también recordó que a partir de las 4:00 p. m., cuando se cierran las urnas y comienza el proceso de escrutinio, los testigos electorales sí pueden utilizar celulares o cámaras como parte de su labor de vigilancia del conteo de votos.

Finalmente, la autoridad electoral hizo un llamado a ciudadanos, jurados y testigos a cumplir estas disposiciones durante la jornada electoral, con el propósito de garantizar elecciones transparentes y confiables en todo el país.