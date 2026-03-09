CANAL RCN
Colombia Video

Masacre en Antioquia: encuentran siete cuerpos y ya se maneja una hipótesis

Se cree que un enfrentamiento al interior de un grupo armado desembocó la masacre.

Noticias RCN

marzo 09 de 2026
08:01 a. m.
Una nueva masacre sacude al departamento de Antioquia. Siete cuerpos sin identificar fueron encontrados en la vereda Corinto del municipio de Vegachí, en un hecho que las autoridades atribuyen preliminarmente a una disputa interna entre integrantes del Clan del Golfo.

Los cadáveres, todos pertenecientes a hombres, permanecen en la morgue del municipio a la espera de su identificación. Según informaciones preliminares de inteligencia, las víctimas pertenecerían a la estructura.

Enfrentamientos de grupos en el municipio

“Hubo un enfrentamiento entre una misma estructura del Clan del Golfo. Eso, inicialmente dejó dos muertos ahí, los cuales fueron llevados al municipio”, informó Luis Eduardo Martínez, secretario de seguridad del departamento.

La vereda Corinto se caracteriza por ser una zona donde confluyen diversos grupos armados ilegales. Aparte del Clan del Golfo, hacen presencia el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y disidencias de las Farc.

Antioquia continúa siendo escenario de combates entre distintas estructuras criminales que se disputan el control territorial y las rutas del narcotráfico. Persisten enfrentamientos entre este grupo armado contra las disidencias y el ELN.

Alertas en Vegachí desde 2022

Los enfrentamientos en la subestructura Jorge Iván Arboleda Garcés comenzaron en Puerto Estafa, donde estuvo el primer par de muertos; pero el conflicto escaló. Las víctimas quedaron con heridas en la cabeza, tórax y extremidades.

La violencia en Vegachí no es tema de ahora. Desde septiembre de 2022, la Defensoría le ha hecho seguimiento, no solo en ese municipio, sino en los otros del nordeste de Antioquia: Amalfi, Anorí, Remedios y Segovia.

Partiendo de las alertas tempranas, se han mantenido las disputas entre el Clan del Golfo, ELN y disidencias. Han pretendido controlar el territorio y las economías ilegales, principalmente narcotráfico y minería ilícita.

Un sector de la población que ha sido víctima del conflicto es el que congrega a los firmantes del Acuerdo de Paz y defensores de derechos humanos. En más de una ocasión, han quedado en medio del fuego cruzado.

