“Mockusianos” se suman a la campaña de Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo

Figuras de centro siguen sumándose a la campaña de Paloma Valencia, ganadora de la Gran Consulta por Colombia, y su fórmula vicepresidencial, Juan Daniel Oviedo.

Representantes de la ‘Ola Verde’, el movimiento que impulsó la candidatura presidencial de Antanas Mockus en 2010, estarían buscando aterrizar en la campaña que, hoy, cuenta con el respaldo del Centro Democrático y el Nuevo Liberalismo.

Entre ellos se encuentran el exsenador John Sudarsky y su hijo Juan Sudarsky, la exveedora distrital Viviana Barberena, el exconcejal Jorge Torres y la actual representante Katherine Miranda.

En un artículo de prensa, Miranda se referiría a Valencia como una mujer que es capaz de escuchar y construir, poner límites sin cruzar la línea o imponerse y precisó que “es mejor ser oposición en una democracia a ser perseguido en una dictadura”.

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Paloma está bajo amenaza:

Apenas el fin de semana, se conoció que la candidata sería blanco de amenaza de muerte a menos de dos meses de las elecciones y que una sede política del Centro Democrático en Bucaramanga fue vandalizada.

En un comunicado de prensa advirtió que "estos hechos evidencian un deterioro preocupante del ambiente democrático en el país". Y el Gobierno respondió que rechaza de manera categórica lo ocurrido y se comprometió a reforzar la seguridad de la candidata.

“Las autoridades están actuando para esclarecer los hechos y reforzar la protección”, indicó el ministro del Interior, Armando Benedetti.

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¿Movimiento de influencers?

Otras fichas que han estado moviéndose de campaña presidencial han sido los influencers políticos.

Mateo Amaya, que estuvo junto a Daniel Briceño, del Centro Democrático, en Nación Sabrosa, anunció su apoyo a la candidatura de Abelardo de la Espriella y Frank Portilla, que estuvo en las listas del movimiento de Salvación Nacional, habría renunciado a su militancia para sumarse a la campaña de Paloma y Oviedo.

Mientras, la excandidata Clara López, que renunció a su candidatura presidencial para apoyar la de Iván Cepeda, fue encargada de organizar el plan de economía social.